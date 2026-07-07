Μπαμπά σ’ αγαπώ: Πώς θα αποχαιρετήσει το κοινό η τρυφερή κωμωδία

Συγκαταλέγεται στις επιτυχίες της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, καθώς σημείωσε υψηλά ποσοστά και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού. H σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», στον ALPHA, αποχαιρετά απόψε το κοινό με ένα επεισόδιο που θα συγκινήσει.

Στο φινάλε του α’ κύκλου, τα «Τρία Μπαμπαδάκια» έρχονται αντιμέτωπα με τις μεγαλύτερες δοκιμασίες τους! Ο Νίκος καλείται να βρει τη φωνή του στην οικογένεια, αφού έχει σημαντικές καταστάσεις να χειριστεί, μια και έφτασε η ώρα όχι μόνο για το τραπέζι με τον Γιάννη και την γνωριμία τους, αλλά και η ανακοίνωση στον αρχηγό της οικογένειας, που δεν είναι άλλος από την Σοφία, για τον ερχομό του νέου μωρού.

Σύμμαχοι του στις καινούριες ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν, η Βιργινία, όπως πάντα, αλλά και η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Τρέχας να σταματήσει να τρέχει και να βρει την αληθινή του θέση στην οικογένεια του;

Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξανακερδίσει την Τζένη, και παρότι οι τοίχοι που έχουν σηκωθεί είναι πολύ ψηλοί, ο Ηρακλής θα επιχειρήσει τον πιο δύσκολο του άθλο μέχρι τώρα: να κερδίσει την καρδιά της Θυμωμένης Πριγκίπισσας. Σύμμαχοι του σ’ αυτήν την προσπάθεια ο Στέλιος, ο Πανούλης, ο Τάσος αλλά και… η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Χάχας να ξαναβρεί επιτέλους το χαμόγελο του;

Και ο Δημήτρης πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει τον Βίκτωρα πίσω στη μητέρα του ή θα προσπαθήσει να κρατήσει το παιδί για τον εαυτό του, στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει με τον εγωισμό του μέχρι τώρα. Ευτυχώς ούτε κι αυτός είναι μόνος, αλλά έχει πάντα σταθερά στο πλευρό του, τη Δασκάλα που ανέλαβε να εκπαιδεύσει γιο αλλά και πατέρα, την Ελένη.

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