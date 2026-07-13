Eva Herzigova: Το διάσημο τοπ μόντελ παντρεύτηκε μετά από 25 χρόνια «αναμονής»

Η Εύα Χερζίγκοβα ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Μαρία», στο πλαίσιο της 81ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας. (2024)

Snapshot Η Εύα Χερζίγκοβα παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Gregorio Marsiaj μετά από 25 χρόνια σχέσης στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε παρουσία των τριών γιων τους, της οικογένειας και φίλων, με δεξίωση σε εστιατόριο με αστέρι Michelin.

Η Εύα Χερζίγκοβα είναι 53 ετών, γνωστή ως τοπ μόντελ που έγινε διάσημη με την καμπάνια Wonderbra το 1994 και έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας.

Ο Gregorio Marsiaj προέρχεται από επιχειρηματική οικογένεια του Τορίνο που ίδρυσε την εταιρεία Sabelt, ειδικευμένη σε συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η Εύα είχε προηγούμενο γάμο με τον ντράμερ των Bon Jovi, Tico Torres, και αρραβωνιάστηκε με τον Gregorio το 2017. Snapshot powered by AI

Νυφούλα, μετά από 25 χρόνια σχέσης με τον επιχειρηματία σύντροφό της Gregorio Marsiaj ντύθηκε επιτέλους το διάσημο τοπ μόντελ, Εύα Χερτζίγκοβα.

Το ζευγάρι συνοδευόμενο από τους τρεις γιους του, Τζορτζ, Φίλιππο και Έντουαρντ, μαζί με τη στενή οικογένεια και τους φίλους τους, αντάλλαξε όρκους στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία το Σάββατο.

Η 53χρονη Εύα δεν σταμάτησε να χαμογελάει, φορώντας ένα αιθέριο λευκό φόρεμα Lanvin, με βαθιά λαιμόκοψη και μια κάπα στους ώμους της.

Δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά καθώς έφευγε από τον ιστορικό χώρο χέρι-χέρι με τον νέο της σύζυγο.

Οι νεόνυμφοι αργότερα παρέθεσαν δείπνο σε ένα εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin.

?? After 25 years of dating, supermodel Eva Herzigová has finally said “I do”!



The stunning 53-year-old Czech beauty married Italian entrepreneur Gregorio Marsiaj, from a prominent Turin industrial family, in a beautiful and ultra-elegant ceremony in the heart of Turin, Italy… pic.twitter.com/fCwX8Yc2I8 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 12, 2026

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο ιταλικό παραθαλάσσιο χωριό Varigotti το 2001 και αρραβωνιάστηκε το 2017.

Ωστόσο, δεν είναι ο πρώτος της γάμος, καθώς η Εύα, η οποία κατάγεται από την Τσεχία, ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον ντράμερ των Bon Jovi, Tico Torres.

Έγινε γνωστή αφού πρωταγωνίστησε στη διάσημη καμπάνια Wonderbra «Hello Boys» το 1994 και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον κόσμο, συνεργαζόμενη με οίκους μόδας όπως οι Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior και Chanel.

Ο Gregorio ανήκει σε μια γνωστή επιχειρηματική οικογένεια στο Τορίνο, η οποία ίδρυσε τη Sabelt, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα.