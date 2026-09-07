Νίκος Οικονομόπουλος: «Κλείστ΄ τα» -Εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες

Ο τραγουδιστής προσπαθούσε να συνεννοηθεί με την παραγωγήμ χωρίς να σταματήσει να ερμηνεύει το «Κοίτα να μαθαίνεις»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νίκος Οικονομόπουλος: «Κλείστ΄ τα» -Εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες
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  • Ο Νίκος Οικονοπουλος εκνευρίστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Λαμία και έκανε χειρονομίες προς την παραγωγή.
  • Ενώ τραγουδούσε το «Κοίτα να μαθαίνεις», είπε χαρακτηριστικά «κλείστ’ τα» απευθυνόμενος στους συνεργάτες του.
  • Παρά την ενόχλησή του, συνέχισε κανονικά την ερμηνεία χωρίς να διακόψει το πρόγραμμα.
  • Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την αντίδρασή του, καθώς τα βίντεο δεν δείχνουν το πλαίσιο του περιστατικού.
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Εμφανώς ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε βίντεο από τη συναυλία του στη Λαμία, τα οποία τις τελευταίες ημέρες κάνουν τον γύρο του TikTok.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος» στη Λαμία, όπου χάρισε στο κοινό μία ακόμη μουσική βραδιά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ένα περιστατικό φαίνεται πως του προκάλεσε εκνευρισμό. Σε στιγμιότυπα που κατέγραψαν θεατές και αναρτήθηκαν στο TikTok, ο Νίκος Οικονομόπουλος διακρίνεται να κάνει έντονες κινήσεις με τα χέρια του προς την πλευρά της παραγωγής, δείχνοντας στους συνεργάτες του οδηγίες για το τι θα πρέπει να κάνουν.

Μάλιστα, ενώ συνεχίζει κανονικά να τραγουδά το «Κοίτα να μαθαίνεις», ακούγεται κάποια στιγμή να λέει χαρακτηριστικά «κλείστ’ τα», απευθυνόμενος, όπως φαίνεται, στα άτομα που βρίσκονταν πίσω από την παραγωγή.

Παρά τις κινήσεις και την εμφανή ενόχλησή του, ο τραγουδιστής δεν διακόπτει την ερμηνεία του και συνεχίζει το πρόγραμμά του.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου, καθώς από τα συγκεκριμένα βίντεο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό τι είχε προηγηθεί ή σε τι ακριβώς αναφερόταν όταν ζήτησε από τους συνεργάτες του να «κλείσουν» κάτι.

«Πάλι τον νευριάσατε»

Το νέο στιγμιότυπο δεν άργησε να σχολιαστεί από τους χρήστες των social media, με αρκετούς να κάνουν αναφορά σε ένα αντίστοιχο περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο σε συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. «Πάλι τον νευριάσατε», έγραψαν χαρακτηριστικά ορισμένοι κάτω από τα νέα βίντεο, συνδέοντας την πρόσφατη αντίδρασή του με το προηγούμενο περιστατικό.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο τραγουδιστής είχε αντιμετωπίσει ξανά πρόβλημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής του, αυτή τη φορά με τον ήχο και τον εξοπλισμό της συναυλίας. Ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», φαίνεται πως διαπίστωσε δυσλειτουργία και απευθύνθηκε στους μουσικούς και τους συνεργάτες του.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», είχε πει τότε, εμφανώς ενοχλημένος.

Στη συνέχεια, έβγαλε τα ακουστικά που φορούσε και πέταξε μέρος του εξοπλισμού στο πάτωμα της σκηνής. Παρά την ένταση της στιγμής, ωστόσο, δεν σταμάτησε τη συναυλία του, αλλά συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του μέχρι το τέλος, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

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