Νατάσα Παζαΐτη: Ξενάγησε φίλους της στα γραφικά Ματογιάννια - Η κομψή εμφάνιση στη Μύκονο

Η κάμερα του Mykonos Live Tv κατέγραψε την βόλτα της στα στενά της Μυκόνου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νατάσα Παζαΐτη: Ξενάγησε φίλους της στα γραφικά Ματογιάννια - Η κομψή εμφάνιση στη Μύκονο
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  • Η Νατάσα Παζαΐτη επισκέφτηκε τη Μύκονο για να περάσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου και να κάνει διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Βρέθηκε στα γραφικά Ματογιάννια, όπου έκανε βόλτα μαζί με φίλους της και ανέλαβε να τους ξεναγήσει στα σοκάκια του νησιού.
  • Η εμφάνισή της ήταν κομψή και ταιριαστή με το κυκλαδίτικο περιβάλλον.
  • Παρά τη χαμηλή της προβολή στην προσωπική ζωή, διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας στιγμές από την καθημερινότητά της.
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Στη Μύκονο επέλεξε να περάσει τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου η Νατάσα Παζαΐτη, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή βρέθηκε στο νησί των Ανέμων, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού μαζί με φίλους της.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, η Νατάσα Παζαΐτη έκανε την εμφάνισή της στα πολυσύχναστα Ματογιάννια, επιλέγοντας ένα κομψό σύνολο που ταίριαζε απόλυτα με το κυκλαδίτικο σκηνικό.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, μάλιστα, ανέλαβε να ξεναγήσει την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου. Οι φίλοι της δεν παρέλειψαν να απαθανατίσουν τις στιγμές, βγάζοντας φωτογραφίες και απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στο νησί.

Η Νατάσα Παζαΐτη, παρά το γεγονός ότι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, διατηρεί παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά διαστήματα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και από την οικογενειακή της ζωή.

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