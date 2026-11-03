Νότης Σφακιανάκης: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο ανιψιός του για τα γενέθλιά του

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκλεισε τα 67 του χρόνια τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νότης Σφακιανάκης: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο ανιψιός του για τα γενέθλιά του
Η φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νότης Σφακιανάκης γιόρτασε τα 67α γενέθλιά του τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
  • Τον τελευταίο καιρό αποφεύγει τη δημοσιότητα και τις νυχτερινές εμφανίσεις.
  • Μια σπάνια προσωπική φωτογραφία του δημοσιεύτηκε από τον ανιψιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο ανιψιός του εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τις ευχές του για υγεία και δύναμη.
Snapshot powered by AI

Μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα 67α γενέθλιά του, αποκαλύπτοντας ένα στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή, μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκλεισε τα 67 τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει τόσο από τα φώτα της δημοσιότητας όσο και από τις νυχτερινές εμφανίσεις.

Σφακιανάκης

Την κοινή τους φωτογραφία ανάρτησε στο Facebook ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, ο οποίος συνόδευσε το στιγμιότυπο με μια συγκινητική ευχή, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον θείο του.

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Ταξί με τρεις μαθητές ανετράπη - Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική και Ανταρκτική: Οι πάγοι που αλλάζουν το κλίμα και τις γεωπολιτικές ισορροπίες

12:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό στην πρωινή ζώνη - Καινούργιου ή Αταίριαστοι;

12:33LIFESTYLE

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις» - Η σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη που δημοσίευσε ο ανιψιός του για τα γενέθλιά του

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Μπλε τσουνάμι απειλεί τον Τραμπ - 80-95% πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών στις εκλογές

12:15WHAT THE FACT

Κινέζος μπήκε στα ρεκόρ Guiness για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε με μοτοσικλέτα στο νερό - Βίντεο

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Oι 8 περιοχές που απειλεί η Agneta

12:13ANNOUNCEMENTS

Η Wolt φέρνει το Wolt Benefits στην Ελλάδα: Περισσότερες επιλογές για τους εργαζομένους, πιο απλές εταιρικές παροχές για τις επιχειρήσεις

12:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Χωριάτικο: Στις φυλακές Κορίνθου ο Αγγελος Γιαννακόπουλος

12:06ANNOUNCEMENTS

Για τον Σαββόπουλο - Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος θερμά ευχαριστεί και θα ‘ρθει οπωσδήποτε

12:06ΥΓΕΙΑ

Πώς χτύπημα στο στήθος ίσως προκαλέσει καρδιακή ανακοπή: Τι ανέδειξε ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος από Χίθροου για Πολωνία - Έκλεισε το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Παιδική Χαρά: Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις συλληφθέντες για την απάτη εκατομμυρίων

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χάκαραν τα ψυγεία σε τρία κρεοπωλεία - «Τα είχαν σετάρει στους 150 βαθμούς, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», λέει ιδιοκτήτης στο Newsbomb

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Πρώτα τον ξυλοκόπησαν όταν προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες από αστυνομικό και μετά τον ευχαρίστησαν για την βοήθεια

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες - Είμαστε έτοιμοι»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για το «Newsroom» μετά τις αντιδράσεις για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής - Ποιοι μπαίνουν σε υποχρεωτική αργία

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα 27 πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων - «Απόλυτη διαγωνιστική διαφάνεια», λέει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

11:44ANNOUNCEMENTS

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η ψήφος των Λατίνων είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ