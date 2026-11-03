Νότης Σφακιανάκης: Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο ανιψιός του για τα γενέθλιά του

Snapshot Ο Νότης Σφακιανάκης γιόρτασε τα 67α γενέθλιά του τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Τον τελευταίο καιρό αποφεύγει τη δημοσιότητα και τις νυχτερινές εμφανίσεις.

Μια σπάνια προσωπική φωτογραφία του δημοσιεύτηκε από τον ανιψιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ανιψιός του εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τις ευχές του για υγεία και δύναμη. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια φωτογραφία του Νότη Σφακιανάκη δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα 67α γενέθλιά του, αποκαλύπτοντας ένα στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή, μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκλεισε τα 67 τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει τόσο από τα φώτα της δημοσιότητας όσο και από τις νυχτερινές εμφανίσεις.

Την κοινή τους φωτογραφία ανάρτησε στο Facebook ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, ο οποίος συνόδευσε το στιγμιότυπο με μια συγκινητική ευχή, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον θείο του.

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις. Χρόνια καλά θείε μου. Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Διαβάστε επίσης