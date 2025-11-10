Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ, το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ, μύθοι για τον ανασχηματισμό

Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ

Να μου το θυμηθείτε, η κόντρα Βορίδη - Βάρρα δεν θα έχει καλή κατάληξη. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει μετακλητός ως σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου και ταυτόχρονα κατηγορεί τον Μάκη Βορίδη για παράβαση καθήκοντος όταν ο τελευταίος ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλύπτουν τον Βορίδη λέγοντας ότι έχει δίκιο. Αν εσείς βγάζετε συμπέρασμα τότε εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά... Και οι δύο πάντως δεν γίνεται να έχουν δίκιο. Και με τον λύκο και με τα πρόβατα δεν γίνεται.

Χατζηδάκης vs Πιερρακάκης

Το κλίμα μεταξύ των αποκαλούμενων «δελφίνων» της ΝΔ όπως ίσως θα έχετε καταλάβει είναι κάκιστο. Είναι όλοι εναντίον όλων. Οι διαρροές του ενός εναντίον του άλλου πέφτουν σαν χαλάζι γεγονός που κορυφώθηκε με το φιάσκο στα ΕΛΤΑ. Ακόμα δεν μάθαμε τελικά ποιος υπουργός είναι υπεύθυνος για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ αφού κανείς δεν ήθελε να πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια, αλλά τουλάχιστον μάθαμε ότι οι σχέσεις των πρωτοκλασάτων κινούνται σε πολικές θερμοκρασίες... Το νέο σίριαλ που απασχολεί τις παραπολιτικές στήλες είναι Χατζηδάκης vs Πιερρακάκης. Καλά θα πάει κι αυτό... Πάντως στη ΝΔ για κάθε λύση έχουν ένα πρόβλημα!

Το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ

Δεν ξέρουμε πάντως αν θα υπάρχει τρόπος να δικαιολογηθούν οι αμοιβές συμβούλων που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια στα ΕΛΤΑ δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε ότι δεν είχαν αποτελεσματικότητα. Και εκεί έχει γίνει πάρτι από την PwC η οποία μόλις στις 27 Οκτωβρίου έλαβε με ανάθεση την «Υποστήριξη στη διενέργεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προμήθεια Εξοπλισμού και Λειτουργίας Κέντρων Διαλογής as-aService.» έναντι 120 χιλιάδων ευρώ!!! Από το 2015 εισπράττει κάμποσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόν0 (καμιά 300αριά χιλιάδες περίπου) για «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ». Πληρώθηκε 37200 ευρώ τον προηγούμενο μήνα για παρακολούθηση από την αποχώρηση αγοράς εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα 18000 περίπου για την ετήσια σύμβαση Συντήρησης και Υποστήριξης BI αναφορών σε QLIK SENSE. Επίσης 13000 συν ΦΠΑ για την υλοποίηση του MyData.

Ακόμα 225 χιλιάδες ευρώ πήρε τον Οκτώβριο για συμβουλευτικές υπηρεσίες μετασχηματισμού. Όλα αυτά που αναφέραμε πληρώθηκαν τον Οκτώβριο και μας κάνουν λογαριασμό της τάξεως των 400 χιλιάδων ευρώ. Και αν γυρίσουμε προς τα πίσω θα βρούμε ένα σωρό αμοιβές που δείχνουν ότι οι εταιρίες του ομίλου PwC κάνουν το πάρτι της ζωής τους στα χρεοκοπημένα ΕΛΤΑ χωρίς αντίκρυσμα. Επειδή η υπόθεση αυτή έχει πολύθ ενδιαφέρον λέμε να το πάρουμε από την αρχή για να δούμε τι λογαριασμό έχει κάνει η PwC τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ όπου οι αμοιβές πέφτουν βροχή για τον λόγω ελεγκτικό όμιλο.

Οι εκθέσεις forensic

Για να μην το ξεχάσουμε η Deloiite έχει κάνει και forensic που παραλήφθηκε το τρίτο κομμάτι τον περασμένο Σεπτέμβριο και έγιναν και διάφορες τροποιήσεις της σύμβασης με τα ΕΛΤΑ. Αν μετράμε καλά ο λογαριασμός φτάνει κοντά στα 100 χιλιάρικα αλλά το ερώτημα όλες οι εκθέσεις ελέγχου που έγιναν για τη διαχείριση των ΕΛΤΑ από την προηγούμενη διοίκηση τι ακριβώς έγιναν; Πήγαν στη δικαιοσύνη ή έχουν παραπέσει σε τίποτα συρτάρια; Για την ιστορία αυτή η … ιστορία κρατάει από το καλοκαίρι του 2023 και έχουμε φτάσει στο τέλος του 2025.

Το ανέκδοτο της βιώσιμης ανάπτυξης

Έχουμε όμως την αίσθηση ότι «όλα τα λεφτά» είναι η ανάθεση στην Ernst and Young της σύνταξης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024 που δόθηκε τον Ιούλιο του 2025 έναντι 18.000 ευρώ συν ΦΠΑ δηλαδή 22.230 ευρώ. Γιατί πραγματικά όπως φαίνεται είναι πολύ βιώσιμη ανάπτυξη να βάζεις λουκέτο στα καταστήματα. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν έχει συνταχθεί αυτή η έκθεση. Πραγματικά όμως; Θα θέλαμε να τη διαβάσουμε για να δούμε πόση βιωσιμότητα χωρά στα χαρτιά και κοστολογείται και 22 χιλιάρικα plus. Μιλάμε για κανονικό ανέκδοτο.

Μύθοι και πραγματικότητα για τον ανασχηματισμό

Ήδη από τώρα έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα στην πολιτική πιάτσα για το ποιοι εκ των κορυφαίων υπουργών θα μείνουν εκτός κυβέρνησης στον επόμενο ανασχηματισμό. Οι επικρατέστεροι για αποχώρηση ή έστω για «υποβάθμιση» είναι τουλάχιστον 5 με 6 άτομα που έχουν απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Αυτά σε επίπεδο κουτσομπολιού. Σε επίπεδο πραγματικού ρεπορτάζ, ζήτημα απομάκρυνσης υπάρχει μόνο για έναν -δυο υπουργούς οι οποίοι είναι όπως λέμε «ακίνδυνοι». Οι υπόλοιποι είναι εν δυνάμει κινητές βόμβες αν μείνουν εκτός υπουργικού σχήματος οπότε είναι μάλλον απίθανο να τους καρατομήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ρισκάρει νέους κύκλους εσωστρέφειας.

Το παρασκήνιο της συνέντευξης Σαμαρά

Γιατί ο Σαμαράς δεν επέλεξε κάποιον δημοφιλή/διάσημο δημοσιογράφο να παραχωρήσει συνέντευξη; Αυτό είναι ένα εκ των ερωτημάτων που απασχολεί σφόδρα τη δημοσιογραφική πιάτσα. Ο πρόεδρος Αντώνης όπως μαθαίνω δεν ήθελε κάποια «στημένη» συνέντευξη στο πλαίσιο της πολιτικής κορεκτίλας με έναν συστημικό δημοσιογράφο. Ήθελε κάποιον out of the box, χωρίς παράλληλα να συνδεθεί άμεσα με κάποιον εκδοτικό όμιλο. Να δείξει ότι είναι αντισυστημικός και χωρίς... κρατήματα. Γι ´αυτό πήγε στη λύση του outsourcing μέσω ΑΝΤ1. Παράλληλα ο πρόεδρος Αντώνης στέλνει κι ένα μήνυμα υπέρ της ατζέντας Τραμπ και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού το κανάλι του Αμαρουσίου έχει ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και το περιβάλλον του Αμερικανικού προέδρου.

Το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επανερχόμαστε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου βλέπουμε ότι θα είναι αρκετοί εκείνοι που δεν θα κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση είναι στα τελειώματά της αλλά θα σπάσει σε κομμάτια ανάλογα με την περίπτωση. Πάνω από δέκα θα είναι τα κομμάτια και κάποιοι μιλάνε για το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα περιλαμβάνει από κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές όχι μόνο ενός κόμματος μέχρι και υπαλλήλους διοικήσεις, ιδιοκτήτες ΚΥΔ και μεγαλοπαράγοντες. Υπολογίζουμε ότι αρχές Δεκέμβρη το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και προβλέπονται συλλήψεις σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Η δυσφορία για τις διαρροές

Προς το παρόν πάντως διακρίνουμε μια δυσφορία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάποιες διαρροές που γίνονται παραπλεύρως. Και όταν λέμε παραπλεύρως εννοούμε από αυτούς που λαμβάνουν εντολές και ενεργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά δεν έχουν πλήρη εικόνα του τι ακριβώς ερευνάται με αποτέλεσμα να προκαλούν και σύγχυση. Άσε που μπορεί να πέφτουν και στην παγίδα και να καρφώνονται από εντολές που δίνονται αλλά δεν έχουν και τόσο μεγάλη ουσία.

Αμφιβολίες

Μένουμε στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου ακούμε ότι μια εισαγγελέας βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς αμφιβολίας. Προς το παρόν μιλάμε μόνο για αμφιβολία και σημειωτέον ότι δεν αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε άλλη υπόθεση είναι το ζήτημα και διερευνάται αν και κατά πόσο η φιλική σχέση της εισαγγελώς με σύζυγο Υπουργού έχει παίξει ρόλο σε μια παράλειψη που έχει εντοπιστεί. Αυτά προς το παρόν και υποθέτουμε ότι θα σας έχουμε νεότερα στοιχεία λίαν αν και εφ όσον οι αμφιβολίες γίνουν αποδείξεις.

Τα παρατράγουδα με Euronext-ΕΧΑΕ

Πάμε στην ΕΧΑΕ όπου την ερχόμενη Δευτέρα τελειώνει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης του Euronext για την εξαγορά της εταιρίας. Το Euronext ξεκίνησε με μεγάλη φόρα θέλοντας το 67% αλλά φαίνεται ότι κατάλαβε ότι δεν του βγαίνει ο λογαριασμός και ήδη μείωσε τις προσδοκίες κατεβάζοντας το ζητούμενο ποσοστό στο 50%. Βέβαια δεν θα μπορούσε να το κάνει αν δεν είχε γίνει νομοθετική τροποποίηση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ την οποία οι επιστήμονες του Euronext βάφτισαν ως προσαρμογή στην Κοινοτική νομοθεσία. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν δεν έχουν και τόση σχέση με την κοινοτική νομοθεσία. Θα λέγαμε μάλλον ότι παραβιάζουν το πνεύμα της στο βωμό της υποβοήθησης της προσπάθειας του Euronext.

Παρεπιπτόντως το τελευταίο έχει ταράξει στα non paper τους δημοσιογράφους στα οποία γράφονται ένα σωρό ανακρίβειες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που λειτουργούν οι θεσμοί θα τους είχε φωνάξει για εξηγήσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αλλά είπαμε αυτά συμβαίνουν σε κανονικές χώρες όπου υπάρχουν κανονικές επιτροπές κεφαλαιαγορές και όχι διοικήσεις με παρατάσεις θητείας που προσπαθούν με πολιτικά παρακάλια να τις παρατείνουν εκ νέου.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

Μένουμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπυο μετά τη μεγάλη επιτυχία της τοποθέτησης Διευθύντριας με ένα χρόνο καθυστέρηση και με μόνο 3 υποψηφιότητες εκ των οποίων οι δύο από υπαλλήλους η Πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου μαθαίνουμε ότι θέλει να συνεχίσει τις αλλαγές. Και ετοιμάζει μετακινήσεις υποβαθμίσεις και αναβαθμίσεις με αποτέλεσμα το σούσουρο και η μουρμούρα να είναι καθημερινότητα στην Επιτροπή. Πραγματικά είναι να απορεί κανένας τι συμβαίνει και ποιες είναι οι προτεραιότητες σε μια Επιτροπή που υπολειτουργεί εδώ και καιρό και αν δεν κάνουμε λάθος επιδεικνύει και καθυστέρηση στην εφαρμογή των τελευταίων νομοθετικών προβλέψεων που χρονολογούνται από την εποχή Σταϊκούρα.

Ο Nasdaq και η δική μας φούσκα πληροφορικής

Στο Χρηματιστήριο πάντως η κατάσταση δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη τις τελευταίες εβδομάδες και αν την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν την τιμητική τους οι εταιρίες που εμπλέκονται στα ενεργειακά όπως η ΔΕΗ και η AKTOR δεν ξέρουμε πόσο κάτω από τις 2000 μονάδες θα είχε βρεθεί ο Γενικός Δείκτης. Πάντως τα αίτια είναι κυρίως εξωγενή καθώς ο δείκτης Nasdaq ξεφουσκώνει και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς προκαλώντας ανησυχία ανά τον πλανήτη. Αν δούμε βέβαια και τον κλάδο πληροφορικής στην Ελλάδα θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι οι αποτιμήσεις των περισσότερων είναι γεμάτες από προσδοκίες που έχει αρχίσει να φαίνεται στα αποτελέσματα του εξαμήνου αλλά αρκετοί είναι εκείνοι που επιμένουν να μην το βλέπουν. Άλλωστε το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα του δημοσίου δεν διαρκούν για πάντα. Και στον ιδιωτικό τομέα κάποιοι πολύ δύσκολα κολυμπούν.

Ποιοι και γιατί αγοράζουν ΔΕΗ

Μιας και ο λόγος για τη ΔΕΗ το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές παραμένει ισχυρό. Τις τελευταίες ημέρες η Morgan Stanley έχει μπει πολύ δυνατά στο παιγνίδι των τοποθετήσεων ενώ στην ίδια γραμμή αλλά με μικρότερη επιθετικότητα κινούνται οι Barclays και Kepler. Και πέραν των ενεργειακών εξελίξεων στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι ξένοι έχουν μεγάλες προσδοκίες από την Investor day που θα πραγματοποιήσει η εταιρία στο Four Seasons στο Λονδίνο στις 19 του μήνα.

















Το στοίχημα της διαφοροποίησης και η διέξοδος της αγοράς δανείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενιαμήνου των τραπεζών έλαβε τέλος και εκπλήξεις μεγάλες δεν είχαμε . Πλέον επικυρώθηκε ότι θα δοθούν σημαντικά μερίσματα για τη φετινή χρήση και αυτό έχει το ενδιαφέρον του αλλά σε ένα βαθμό έχει προεξοφληθεί. Το ερώτημα όμως είναι πως οι τράπεζες θα διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική. Και εκεί το μεγάλο ζήτημα είναι η αύξηση των προμηθειών που μπορεί να προέλθει από μη παραδοσιακές πηγές. Γιατί οι παραδοσιακές πηγές τελειώνουν όχι μόνο μετά την κυβερνητική παρέμβαση για τις προμήθειες αλλά κυρίως λόγω των Fintech που γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές και κερδίζουν χώρο στην ελληνική αγορά. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Χρήστος Μεγάλου το έχει αναγνωρίσει και εντοπίσει εδώ και αρκετό καιρό μιλώντας για διαφοροποίηση των εσόδων όπου φυσικά ρόλο θα έχει και η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Φυσικά τα έσοδα από τόκους θα είναι πάντα το ζητούμενο γιατί ο δανεισμός είναι η βασική τραπεζική δραστηριότητα αλλά όσο τα επιτόκια θα συρρικνώνονται τόσο τα περισσότερα έσοδα θα προκύπτουν δυσκολότερα αν και προς το παρόν η αγορά ενήμερων δανείων από τους servicers είναι μια τακτική που βοηθά αλλά δεν είναι η λύση. Σίγουρα όμως βοηθά και ο ανύπαρκτος τραπεζικός ανταγωνισμός.

Θα γελάσει τελευταίος

«Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος» ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας για τη μετοχή της εταιρίας κατά την παρουσίαση της τρίτης εποχής της εταιρίας και του νέου μετασχηματισμού. Και εκτίμησε ότι όσοι πούλησαν θα οι πρώτοι που θα τρέξουν να αγοράσουν την μετοχή όταν θα εισέλθει στον Δείκτη Standard Developed markets. Προς το παρόν η εταιρία εντάχθηκε στο δείκτη MSCI Small και η ένταξη αυτή θα ισχύσει από τις 24 του μήνα. Και σίγουρα η έξοδος από τους δείκτες των αναδυόμενων αγορών που ήταν μέχρι σήμερα μέσω ελληνικού Χρηματιστηρίου και η ένταξη σε αυτούς των αναπτυγμένων την βάζει χσε [πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων. Και αυτό θα φανεί σύντομα στην πράξη.