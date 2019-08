13ος γύρος Λίμνης Ιωαννίνων: Ioannina Lake Run

Έτοιμοι να τρέξουν και φέτος, για 13η συνεχή χρονιά, στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας, δηλώνουν εκατοντάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τον αριθμό των έως τώρα εγγραφών να προμηνύει ότι ο 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ.

Ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων ξεκίνησε το 2007 από τον Α.Ο. Ποσειδών, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων στα Γιάννενα, με κύριους στόχους την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, την προβολή της περιοχής και την προστασία του φυσικού της πλούτου, μέρος του οποίου αποτελεί η λίμνη Παμβώτιδα.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, χάρη στην οργανωτική αρτιότητα, στο υψηλό επίπεδο των συμμετοχών και στην εξαιρετικού κάλλους διαδρομή δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα, καθιερώθηκε ως μια από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις για την περιοχή και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων δρομικών εκδηλώσεων της χώρας.

Η ανταπόκριση αθλητών από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερη και ενδεικτικά πέρυσι συμμετείχαν 3.500 αθλητές κάθε ηλικίας. Ανάμεσα τους, κορυφαίοι Έλληνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων και άνθρωποι που φτάνουν από κάθε γωνία του κόσμου.

Ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων μας περιμένει και φέτος, με επτά διαδρομές, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου να τερματίσουμε παρέα:

30 χλμ Γύρος της λίμνης

30 χλμ Δυναμικό βάδισμα

10 χλμ Αγώνας δρόμου

5 χλμ Αγώνας δρόμου

1 χλμ Παραλίμνιος δρόμος «μαμά-καρότσι»

1 χλμ Παραλίμνιος δρόμος ΑΜΕΑ

1 χλμ Family Run

Σε αυτούς τους αγώνες δεν υπάρχουν ηλικίες, ιδιαιτερότητες και πρακτικές δυσκολίες. Σε αυτούς τους αγώνες τρέχουν όλοι!

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

17.00: Παραλίμνιος Δρόμος 1 χλμ. για ΑΜΕΑ.

17.30: Family Run 1 χλμ.

18:00: Εκκίνηση του Παραλίμνιου Δρόμου «Μαμά –Καρότσι».

18:30: Εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5χλμ.

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

07.00: Δυναμικό βάδισμα 30χλμ.

08.50: Αγώνας Δρόμου 10χλμ.

09.00: Αγώνας Δρόμου 30χλμ.

12.30: Απονομή μεταλλίων.

Ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων δεν είναι, όμως, μόνο αγώνες. Του αγωνιστικού διημέρου προηγείται μία εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, επιστημονικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, πάντα με σημείο αναφοράς τη λίμνη Παμβώτιδα. «Ποδηλατώ τον γύρο της Παμβώτιδας», θεατρικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, δημιουργικά εργαστήρια, αλλά και συνεργασίες με τοπικά καταστήματα είναι μέρος ενός μαγικού ταξιδιού, που αξίζει όλοι να ζήσουν.



Οι συμμετοχές για τους αγώνες Μαμά-καρότσι, Family Run, Ποδηλατώ τη Λίμνη Παμβώτιδα, θα ανοίξουν την Τρίτη 20 Αυγούστου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 13ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων, θα γίνονται μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ΕΔΩ https://www.ioanninalakerun.gr/pages/participation

