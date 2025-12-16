Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό – Κανονικά τα δρομολόγια από και προς Αεροδρόμιο
Οι επιβάτες που δεν εξυπηρετούνταν το πρωί της Τρίτης (16/12), ήταν όσοι πήγαιναν στις στάσεις από Χολαργό μέχρι Δουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρόμιο
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της γραμμής οφειλόταν σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης, τα αίτια του οποίου θα διερευνηθούν από τη ΣΤΑΣΥ.
«Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», τονίζεται στην ανακοίνωση.
