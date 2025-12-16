Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο

Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στη σηματοδότηση της Γραμμής 3 του Μετρό το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

