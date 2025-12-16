Εκτός λειτουργίας η Γραμμή 3 του Μετρό από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο
Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στη σηματοδότηση της Γραμμής 3 του Μετρό το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να είναι εκτός λειτουργίας το τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο- Εθνική Άμυνα, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση. Εκτός λειτουργίας είναι το τμήμα Χολαργός- Δουκίσσης Πλακεντίας- Αεροδρόμιο.
