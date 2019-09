Επιτυχής η διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου Understanding Challenges for the Greek Economy

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διεθνές Συνέδριο Understanding Challenges for the Greek Economy στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr ) και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι από Ασφαλιστικά Ταμεία, Εποπτικές Αρχές Θεσμικούς Επενδυτές, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικές εταιρίες, Πανεπιστήμια, και Υπουργεία.