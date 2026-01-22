Ηράκλειο: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 19χρονος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Απίστευτη τροπή πήρε η υπόθεση του 19χρονου Γερμανού που πριν από λίγες ημέρες αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στο Ηράκλειο, πέφτοντας στο κενό από τα τείχη του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, στην υπόθεση ενεπλάκησαν η ΕΛ.ΑΣ., για το σκέλος της πτώσης του νεαρού από τα τείχη, αλλά και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την περίπτωση της εμπρηστικής ενέργειας οχήματος, στις 10 του μηνός, στο κέντρο της πόλης.

Οι δύο έρευνες «έτρεξαν» παράλληλα και όπως αποδείχθηκε είχαν κοινό παρονομαστή τον 19χρονο από τη Γερμανία.

Τι συνέβη όμως ακριβώς;

Στις 10 του μηνός αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός Χανιώτη, σταθμευμένο στο κέντρο του Ηρακλείου, τυλίγεται στις φλόγες. Το βιντεοληπτικό υλικό που περιέρχεται στη διάθεση των στελεχών του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου αποτυπώνει ξεκάθαρα εμπρηστική ενέργεια. Από συγκεκριμένο μπαλκόνι ξενοδοχείου κάποιος ρίχνει ένα φλεγόμενο αντικείμενο που «προσγειώνεται» στο πίσω μέρος του παρκαρισμένου οχήματος και έτσι ξεσπά φωτιά. Πιθανολογείται ότι είναι ένα ρολό χαρτί υγείας που είναι εμποτισμένο με εύφλεκτο υγρό.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε αναπόφευκτα στα στοιχεία του ένοικου του εν λόγω διαμερίσματος, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο 19χρονος Γερμανός. Όταν έγινε η πλήρης ταυτοποίηση των στοιχείων του, έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για το άτομο που είχε αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή του από τα τείχη, στις 13 του μηνός.

Στις 13 του μηνός, βάσει της κράτησης, θα αναχωρούσε από το ξενοδοχείο. Τελικά, μετά και την «βουτιά» στο κενό, ταξίδεψε εσπευσμένα ο πατέρας του από την Γερμανία που ανέλαβε να κάνει το check-out και να βρεθεί κοντά στον γιο του. Ο νεαρός έμεινε αρκετές ημέρες στην Εντατική, ωστόσο, όταν πια πέρασαν τα δύσκολα με την υγεία του, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης και πλέον με την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Γερμανική Πρεσβεία.

