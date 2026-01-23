Euroleague Βαθμολογία: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην 4άδα ο Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές.

Παναθηναϊκός AKTOR
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, αφού δεν μπόρεσε να υπεκεράσει τα αγωνιστικά του προβλήματα και τις περίεργες αποφάσεις των διαιτητών στην τέταρτη περίοδο, με τους «πράσινους» να χάνουν την ευκαιρία να πάρουν το ματς από ελεύθερα τρίποντα των Σλούκα και Γκραντ. Στο 14-10 πλέον το «τριφύλλι».

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, φτάνοντας στην τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία του και στην έβδομη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 15-8, με έναν αγώνα λιγότερο.

Από εκεί και πέρα, ασταμάτητη εμφανίζεται η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της, καθώς ούτε η Μονακό κατάφερε να σπάσει το εντυπωσιακό σερί της. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επικράτησε με 90-78 στη Μαδρίτη, πανηγυρίζοντας τη 12η νίκη της σε 13 εντός έδρας αναμετρήσεις στη φετινή EuroLeague, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.

Με αυτή την επιβλητική εμφάνιση, η «βασίλισσα» έφτασε στην έκτη διαδοχική της νίκη και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της σταθερότητα. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την ήττα, ωστόσο παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης μιας θέσης στην πρώτη εξάδα.

Στο Μόναχο σημειώθηκε μία από τις εκπλήξεις της αγωνιστικής, με την Μπάγερν να λυγίζει τη Βαλένθια με 93-89. Το αποτέλεσμα αυτό έβγαλε τους Ισπανούς εκτός εξάδας, καθώς υποχώρησαν στο 15-9, ενώ οι Βαυαροί, παρά το 9-15 ρεκόρ τους, διατηρούν μαθηματικές ελπίδες για τη συνέχεια.

Σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα πέτυχε και η Ζαλγκίρις, η οποία «ανέβασε στροφές» στο φινάλε και επικράτησε 86-82 της Αρμάνι στο Μιλάνο. Οι Λιθουανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 14-10, παραμένοντας δυνατά στη μάχη των playoffs, ενώ οι Ιταλοί έπεσαν στο 11-13, βλέποντας τη δεκάδα να απομακρύνεται.

Η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με εμφατική εκτός έδρας νίκη της Ντουμπάι, που επιβεβαίωσε από νωρίς την ανωτερότητά της και διέλυσε την Παρί με 99-79. Η ομάδα των Εμιράτων ανέβηκε στο 11-13, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για είσοδο στη δεκάδα, την ώρα που η Παρί παρέμεινε χαμηλά με ρεκόρ 7-16.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
Παρί-Dubai Basketball 79-99

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
2. Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
3. Φενέρμπαχτσε 15-7**
4. Ολυμπιακός 15-8*
5. Μπαρτσελόνα 15-8
6. Μονακό 15-9
7. Βαλένθια 15-9
8. Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
9. Παναθηναϊκός AKTOR 14-10
10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
11. Βίρτους Μπολόνια 11-12*
12. Dubai Basketball 11-13
13. Αρμάνι Μιλάνο 11-13
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
15. Μπάγερν Μονάχου 9-15
16. Μπασκόνια 8-15
17. Παρί 7-16*
18. Παρτίζαν 7-16
19. Βιλερμπάν 6-17
20. Αναντολού Εφές 6-18
*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

