Τραμπ: Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της τράπεζας JPMorgan Chase, κατηγορώντας την ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς του «για πολιτικούς λόγους».

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί του έκλεισαν χωρίς να έχει προειδοποιηθεί εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του ίδιου έτους, όταν έγινε το περιστατικό στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον. Ο στόχος ήταν «να πάρει η τράπεζα αποστάσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του».

Η αγωγή στρέφεται και εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η τράπεζα παραβίασε τον δικό της κώδικα δεοντολογίας ξεχωρίζοντάς τον για πολιτικούς λόγους. Σύμφωνα με την κλήτευση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου CNBC, η τράπεζα «ξεδιάντροπα» υπερηφανευόταν επί 225 χρόνια ότι εξυπηρετεί τους πελάτες της με σεβασμό και εργάζεται επιμελώς για να διαφυλάξει αυτές τις αξίες της.

«Μολονότι ισχυρίζεται ότι θεωρεί πολύτιμες αυτές τις αρχές, η JPMC τις παραβίασε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση ή επανόρθωση, τερματίζοντας πολλούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντα», προστίθεται στο κείμενο.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει το Σαββατοκύριακο ότι σχεδιάζει να καταθέσει αγωγή σε βάρος της τράπεζας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να στραφεί εναντίον μας και το δικαίωμα μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», απάντησε η JPMorgan. Η τράπεζα υποστηρίζει επίσης ότι «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους αλλά επειδή προκαλούν νομικούς ή ρυθμιστικούς κινδύνους για την εταιρεία».

«Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, όμως συχνά οι κανόνες μας αναγκάζουν», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή της JPMorgan κατέγραφε άνοδο 1,2% το απόγευμα.

Επίθεση και στους New York Times

O Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση και κατά των New York Times μετά τη δημοσίευση μιας δυσμενούς δημοσκόπησης που διεξήγαγε το ινστιτούτο Siena Research Institute, ενώ υποσχέθηκε ότι θα «προσθέσει» αυτή την έρευνα σε μια μήνυση που έχει ήδη καταθέσει σε βάρος της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας.

«Η δημοσκόπηση Times Siena, που ήταν πάντα εξαιρετικά αρνητική σε βάρος μου (…) θα προστεθεί στη μήνυσή μου εναντίον αυτών των αποτυχημένων New York Times», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να λογοδοτήσουν για όλα τα -της ριζοσπαστικής αριστεράς- ψέματά τους και τις παρανομίες τους».

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ:

Στην συνέχεια, με άλλη του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε, σε μια σειρά οργισμένων μηνυμάτων, κατά των «ψευδών» δημοσκοπήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα τις θεωρήσει «εγκληματικές ενέργειες».

«Οι ψευδείς και δόλιες δημοσκοπήσεις θα πρέπει, θεωρητικά, να είναι εγκληματικές ενέργειες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ενώ πρόσθεσε: «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε αυτήν την απάτη των δημοσκοπήσεων να συνεχιστεί».

Δείτε την ανάρτησή του Τραμπ:

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος των New York Times, βάζοντας στο στόχαστρό του την εφημερίδα, τρεις δημοσιογράφους της και έναν εκδοτικό οίκο.