Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων 24ωρων σε συνδυασμό με τα χιόνια που έχουν πέσει στα γύρω βουνά της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να παίρνουν τον δρόμο τους προς τον υδάτινο ταμιευτήρα της λίμνης Υλίκης, αναπληρώνοντας έτσι μέρος των υδάτων που έχει απολέσει.

Η εικόνα που κατέγραψε το UpStories είναι ξεκάθαρη και τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Δείτε το βίντεο:

