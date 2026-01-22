Ρέθυμνο: Προβληματισμός στους αγρότες και συνάντηση την Παρασκευή για τις επόμενες κινήσεις τους
Σε συνάντηση προχωρούν οι αγρότες στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου με σκοπό να δούνε τις επόμενες κινήσεις τους και την στρατηγική τους.
Προβληματισμένοι φαίνονται να είναι οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο μετά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων των αγροτών και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία.
