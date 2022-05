Πλαίσιο: Η μεγάλη οικογένεια και το κοινωνικό πρόσωπο πίσω από την επιτυχία

Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν μία εταιρεία δημοφιλή στο ευρύ κοινό;

Ποια είναι τα κριτήρια που μπορούν να τη φέρουν πρώτη στις προτιμήσεις των καταναλωτών και συνεπώς, να της εξασφαλίσουν μία ηγετική θέση στον κλάδο της; Σίγουρα, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μία αγορά με υψηλή ανταγωνιστικότητα όμως, αρκεί μόνο αυτό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας;

Αν το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, θα συνειδητοποιήσουμε πως οι εταιρείες με τις οποίες έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία αμοιβαία σχέση σεβασμού, είναι εκείνες που μοιράζονται το ίδιο αξιακό σύστημα με εμάς. Δεν έχει σημασία το μέγεθός τους, διότι είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, είτε για μεγάλες εταιρείες που λειτουργούν με δομές πολυεθνικής, η βαθύτερη φιλοσοφία που τις διέπει, είναι τελικά το κίνητρο που μας παρακινεί να τις επιλέγουμε, δηλαδή το γεγονός πως δίνουν την εντύπωση ότι λειτουργούν ως μία μεγάλη και δεμένη οικογένεια.

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, που όροι όπως «επιχειρηματική ηθική» και «εταιρική κοινωνική ευθύνη» ακούγονται πιο έντονα στον δημόσιο διάλογο, παρατηρούμε πως αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν συνειδητά εταιρείες, οι οποίες συμβαδίζουν με τις δικές τους αξίες, γεγονός που γίνεται εύκολα κατανοητό, αν ρίξουμε απλώς μία ματιά στα οικονομικά στοιχεία των συγκεκριμένων εταιρειών. Και αν υπάρχει ένα εγχώριο παράδειγμα που επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω, αυτό είναι σίγουρα η Πλαίσιο, η 100% ελληνική εταιρεία που μέσα στο 2021 παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών.

Μία δεμένη οικογένεια που σκέφτεται out of the box

Η πολιτική μίας εταιρείας, δηλαδή η φιλοσοφία και συνεπώς, ο τρόπος λειτουργίας της, είναι κατά κάποιον τρόπο το «πρόσωπο» που βγάζει προς τα έξω. Με ποιον τρόπο; Μέσα από τους ανθρώπους που απασχολούνται σε αυτή. Διότι οι εργαζόμενοι που μας εξυπηρετούν καθημερινά, αλλά και οι αφανείς «ήρωες», δηλαδή οι άνθρωποι πίσω από αυτούς, εκείνοι που βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία ή τις αποθήκες, είναι εκείνοι στους οποίους μία εταιρεία οφείλει συχνά ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας της. Όταν υπάρχει, λοιπόν, ένα υγιές περιβάλλον εργασίας, μία οικογενειακή συνθήκη, η οποία επιτρέπει σε όλους να εργάζονται με διάθεση και ενθουσιασμό για έναν κοινό στόχο, είναι βέβαιο πως αυτή η ατμόσφαιρα θα μεταφερθεί και στο κοινό.

Αυτός είναι, άλλωστε, και ένας από τους λόγους που η Πλαίσιο έχει εδώ και χρόνια μία σταθερά καλή πορεία: Οι 1500 #plaisiopeople, οι οποίοι «σπάνε» σε 53% άντρες και 47% γυναίκες, είναι μία μεγάλη οικογένεια που κινείται σκεπτόμενη out of the box και ενεργεί… like there is no box. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2021 η Πλαίσιο επένδυσε 56.789 ώρες εκπαίδευσης στην ομάδα της, βοήθησε στην εξέλιξη 108 εργαζόμενων, αναθέτοντάς τους νέα καθήκοντα μέσω του εσωτερικού μηχανισμού που στηρίζει το «promotion from within», ενώ προχώρησε σε καταβολή bonus 1 εκατ. ευρώ στους συναδέλφους της.

Διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μέσω της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο

Είναι αλήθεια πως για να μπορέσει μία επιχείρηση να αναπτυχθεί, χρειάζεται το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται να είναι υγιές, ώστε να ενισχύει την ανάπτυξή της. Συνεπώς, οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης που οργανώνει μία επιχείρηση, δεν έχουν μόνο ένα σημαντικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά συγχρόνως, λειτουργούν ωφέλιμα και για την εξέλιξή της. Ειδικότερα έπειτα από τη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε, μας γεμίζει ελπίδα να γνωρίζουμε πως οι επιχειρήσεις λειτουργούν με καλύτερα, πιο άμεσα αντανακλαστικά και είναι διατεθειμένες να προσφέρουν, αποβλέποντας στο γενικό καλό.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η Πλαίσιο, αφού μέσω της ομάδας «Πλάι σου», η οποία απαριθμεί πάνω από 300 ενεργά μέλη, μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα σε ανάγκες μεγάλης εμβέλειας. Πιο συγκεκριμένα, κάλυψε τα σχολικά είδη 3.089 μαθητών, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, ενώ οργάνωσε μία γιορτή για την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε σχολείο της Λίμνης Ευβοίας. Επιπλέον, προσέφερε τεχνολογικό εξοπλισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενίσχυσε το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τέλος, για μία ακόμη χρονιά στήριξε ΜΚΟ, όπως η Κιβωτός του Κόσμου, το Make-A-Wish Ελλάδος, το Ινστιτούτο Prolepsis, και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».





Μάλιστα, με αφορμή το χρυσό μετάλλιο που έφερε η ομάδα αγωνιστικής Ρομποτικής της Πλαίσιο, «Plaisiobots» από τη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής στις αρχές του 2021, η εταιρεία συνέχισε να εμπνέει μαθητές και φοιτητές να ασχοληθούν με νέες τεχνολογίες, διοργανώνοντας τον διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας «Plaisiobots: The Race», με έπαθλο τρία εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αμερική, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022.





Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά η Πλαίσιο σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη 15ετή ιστορία της. Διότι, όπως όλα δείχνουν, αυτό το ρεκόρ που «έσπασε» ήταν μόνο η αρχή για να θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους, προχωρώντας το 2022 σε στρατηγικές επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ. Και θέλοντας να μας ευχαριστήσει για την προτίμηση που της δείχνουμε όλα αυτά τα χρόνια, η Πλαίσιο επιδιώκει να αναβαθμίσει το επίπεδο της εξυπηρέτησής της, θέτοντας σε λειτουργία υπηρεσία που αφορά στο Last Mile, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την ακριβή ώρα παράδοσης της παραγγελίας μας, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωσή μας, 30 λεπτά πριν την παραλάβουμε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr