Super Market Awards 2022: H METRO AEBE αναδείχθηκε RETAILER OF THE YEAR για 2η συνεχή χρονιά

Έλαβε την κορυφαία διάκριση του θεσμού και άλλα 16 βραβεία!

Ένα Platinum, ένα Top Rated Project, επτά Gold, πέντε Silver και δύο Bronze βραβεία συμπλήρωσαν το κάδρο διακρίσεων της METRO AEBE στη βραδιά απονομής των Super Market Awards 2022!

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες των My market, των METRO Cash & Carry αλλά και τα εταιρικά έργα και συνεργασίες, ξεχώρισαν ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο των υποψηφιοτήτων του θεσμού. Βραβεύσεις όπως οι συγκεκριμένες, αποτελούν επιστέγασμα των προσπαθειών όλων των εργαζομένων, αλλά και μια επιβεβαίωση ότι οι ενέργειες της εταιρείας προς κάθε κατεύθυνση, είναι στον σωστό δρόμο. Απόδειξη ότι η εταιρεία απέσπασε πολλαπλές διακρίσεις που την κατέστησαν τον μεγάλο νικητή της φετινής διοργάνωσης, με αποκορύφωμα τη διάκριση ως Retailer of the Year.

Αναλυτικά τα βραβεία της εταιρείας:

GOLD

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Υγιεινής με την υποψηφιότητα: My Posto - Ψηφιακός Βοηθός Ποιότητας στην πρώτη γραμμή

με την υποψηφιότητα: My Posto - Ψηφιακός Βοηθός Ποιότητας στην πρώτη γραμμή Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες με την υποψηφιότητα: Η omnichannel στρατηγική των My market για την ανάπτυξη και εξέλιξη των προωθητικών ενεργειών

με την υποψηφιότητα: Η omnichannel στρατηγική των My market για την ανάπτυξη και εξέλιξη των προωθητικών ενεργειών Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty με την υποψηφιότητα: «Focus Bonus!» Η δυναμική επιστροφή του παιχνιδιού που επιβραβεύει και μοιράζει δώρα!

με την υποψηφιότητα: «Focus Bonus!» Η δυναμική επιστροφή του παιχνιδιού που επιβραβεύει και μοιράζει δώρα! Big Data & Marketing Analytics με την υποψηφιότητα: Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας

με την υποψηφιότητα: Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον με την υποψηφιότητα: Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη

με την υποψηφιότητα: Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με την υποψηφιότητα: Πυξίδα Ανάπτυξης 360ο - METRO ΑΕΒΕ

SILVER

Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς με την υποψηφιότητα: My Market: Αναδεικνύοντας τους Έλληνες Παραγωγούς μας και τα Φρέσκα Προϊόντα τους

με την υποψηφιότητα: My Market: Αναδεικνύοντας τους Έλληνες Παραγωγούς μας και τα Φρέσκα Προϊόντα τους Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ με την υποψηφιότητα: eshop My market

με την υποψηφιότητα: eshop My market Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση με την υποψηφιότητα: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης - METRO ΑΕΒΕ

με την υποψηφιότητα: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης - METRO ΑΕΒΕ Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών με την υποψηφιότητα: METRO delivery drivers - bill payments

με την υποψηφιότητα: METRO delivery drivers - bill payments Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL) με την υποψηφιότητα: My home ρολά υγείας και ρολό κουζίνας σε χάρτινη συσκευασία

BRONZE

Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με την υποψηφιότητα: METRO End To End Distribution. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μεταφορικού έργου (TMS). Από τη δρομολόγηση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Παράλληλα, τα My market, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ και την Εναλεία απέσπασαν Gold βραβείο για την περιβαλλοντική δράση με τίτλο «Καθαρό Αιγαίο», ενώ σε συνεργασία με την Henkel, απέσπασαν Bronze βραβείο για τον Καθαρισμό Λιμνών της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθάρισε σε βάθος – Καθάρισε στην πηγή» του Dixan.

Το μοναδικό Platinum βραβείο της διοργάνωσης έλαβε η υποψηφιότητα «My Posto - Ψηφιακός Βοηθός Ποιότητας στην πρώτη γραμμή»! Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας ή κατηγορίας!

Η ίδια υποψηφιότητα έλαβε και το βραβείο Top Rated Project συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην 1η Ενότητα με τίτλο: Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ.

Όλες οι παραπάνω διακρίσεις, ανέδειξαν τη METRO, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως RETAILER OF THE YEAR.