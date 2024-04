To One Salonica outlet mall κλείνει τα 9 και σας προσκαλεί σε ένα all day Birthday party

Το One Salonica, το πρώτο Premium Outlet Mall στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 9 του χρόνια αυτό το Σάββατο 6 Απριλίου, με ένα all day birthday party με τα πιο διασκεδαστικά event. Μουσική, Γεύση, ψυχαγωγία, και πολλά happenings περιμένουν το κοινό του κάθε ηλικίας, για να του ευχηθούμε όλοι μαζί να φτάσει ακόμα ψηλότερα, πάντα φυσικά με στυλ!

Στις 18:00, δίνουμε ραντεβού στο ισόγειο, για την πιο ξεσηκωτική, ανοιχτή στο κοινό live συναυλία με τον FY, τον artist με τις διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» στο Spotify και το YouTube! Μαζί του η δημοφιλής influencer Αλεξία Up in the Hype που δίνει τον δικό της παλμό στο live με ένα ξεχωριστό meet & greet. Και επειδή γιορτή χωρίς μπαλόνια δεν γίνεται, ένα εντυπωσιακό Balloon Waterfall θα γεμίσει τον χώρο με festive vibes!

Από τις 11:00 έως τις 13:00, οι Toy Story Heroes, ο Γούντι και η Τζέσι, δύο από τους ήρωες μιας από τις πλέον δημοφιλείς σειρές ταινιών, θα τριγυρνάνε σε όλα τα επίπεδα του One Salonica, θα φωτογραφίζονται με μικρούς και μεγάλους και ταξιδεύουν τη χαρά… ως την Άγρια Δύση!

Στις 11:30, είναι η ώρα για μαγειρική! Το Birthday Cupcakes & Cookies Workshop από το Marthas Sweet Philosophy θα περιμένει στο ισόγειο τους μικρούς ζαχαροπλάστες του One, για να διακοσμήσουν mini cupcakes σε σχήμα τούρτας & τα πιο γευστικά cookies σε σχήμα 9, σε ένα δημιουργικό δίωρο όλο γεύση.

Από τις 11:30 ως και τις 17:30, πάρτε τις καλύτερες πόζες σας, φορέστε το πιο ωραίο σας χαμόγελο, και ελάτε στο ισόγειο για το πιο festive 360 selfie booth, που θα κάνει τη δική σας εμφάνιση κομμάτι του πιο λαμπερού πάρτι!

Στις 13:30 ανεβάζουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση και τα ντεσιμπέλ! Σε όλα τα επίπεδα του One Salonica, έρχεται μια «εκρηκτική» παρέλαση Κρουστών & Ξυλοπόδαρων. Ρυθμός και φαντασία, σε μια αξέχαστη γιορτή όλο χρώμα!

Επειδή Οne Salonica σημαίνει outlet shopping, η γιορτή ξεκινάει νωρίτερα, με Super Εορταστικές Extra Προσφορές! Από την Πέμπτη 4 έως το Σάββατο 6 Απριλίου, σας περιμένει ένα ανεπανάληπτο τριήμερο προσφορών στα αγαπημένα σας επώνυμα brands όλα σε εορταστικές super extra προσφορές! Stay tuned στο onesalonica.com για όλες τις εορταστικές προσφορές των καταστημάτων στο and let’s fly high with style as ONE!

Save the date! Στις 6 Απριλίου, σας περιμένουμε όλες και όλους στο πιο ξέφρενο πάρτι. Εορταστικά happenings, διασκέδαση, spring shopping με special προσφορές, για τα 9 χρόνια One Salonica! One for all! All for one!

Το One Salonica, το κορυφαίο outlet mall της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπόσχεται ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της μόδας, της πολυτέλειας και της διασκέδασης, σε ένα χώρο με εντυπωσιακό design.

Μάθετε περισσότερα στο onesalonica.com & Stay Tuned στο instagram page @onesalonicaofficial για όλα τα τελευταία birthday news.