Ζήσε το απόλυτο τριήμερο στη φύση – Ζήσε το Zagori Mountain Running!

Ετοιμάσου για μία εμπειρία που ξεπερνά τον αγώνα. Το Zagori Mountain Running επιστρέφει στις 18,19 και 20 Ιουλίου, ακόμα πιο ανανεωμένο, με νέες συναρπαστικές διαδρομές, δυνατές προκλήσεις και την ομορφιά του Ζαγορίου να σε περιμένει για να την ανακαλύψεις ξανά ή- ακόμα καλύτερα- για πρώτη φορά.

Το Φυσικό Μεταλλικό νερό Ζαγόρι στηρίζει και φέτος ως Μέγας Χορηγός τους αγώνες, προσφέροντας ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους δρομείς. Σε μια διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πρόκληση και πάθος για ζωή, το Φυσικό Μεταλλικό νερό Ζαγόρι δεν θα μπορούσε να λείπει. Στους σταθμούς ανεφοδιασμού, στα χέρια των εθελοντών και στις καρδιές των δρομέων, θα είναι εκεί, υπενθυμίζοντας πως η υγεία και η υψηλή απόδοση ξεκινούν από τη σωστή ενυδάτωση.

Με πολυετή παρουσία και ενεργή δράση στον χώρο του ποιοτικού αθλητικού εξοπλισμού, η Fifth Element, επίσης Μέγας Χορηγός του Zagori Mountain Running, έχει συνδέσει το όνομά της με τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της χορηγικής της παρουσίας, στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων) προφέροντας της τα έσοδα από την αγορά ενός συλλεκτικού βραχιολιού. Είναι συμμέτοχος σε ένα όραμα: την ανάδειξη της ελληνικής φύσης, τη στήριξη του αθλητισμού και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.

Η The North Face συμμετέχει και φέτος ως Μεγάλος Χορηγός στο ZAGORI Mountain Running 2025. Έχοντας ως πυρήνα το μότο NEVER STOP EXPLORING, η παρουσία της εταιρείας αναδεικνύει τη σύνδεση με τη φύση, την κοινότητα και τη βιώσιμη εξερεύνηση. Με νέα προϊόντα στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης αλλά και με παράλληλες δράσεις για παιδιά, όπως εισαγωγική αναρρίχηση με ειδικούς εκπαιδευτές και καλλιτεχνικά εργαστήρια με τον εικαστικό και ambassador του brand Γιώργο Δημουλά, ενισχύει την επαφή των νεότερων με τη φύση και τη δημιουργία. Η The North Face συνεχίζει να εμπνέει -όχι μόνο τους αθλητές , αλλά και την επόμενη γενιά εξερευνητών.

Το Zagori Mountain Running, εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένα ταξίδι στις αισθήσεις, μία απόδραση από την καθημερινότητα και μια γιορτή της φύσης, της προσπάθειας και του αθλητισμού. Εκατοντάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό επιστρέφουν κάθε χρόνο στα μονοπάτια της Ηπείρου, αποδεικνύοντας ότι το Zagori Mountain Running είναι πλέον ένας κορυφαίος αθλητικός θεσμός και μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής.

Γιατί να έρθεις;