Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Θέτει σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκό σταθμό 6,5 MW στο Μηλάκι Ευβοίας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενισχύει έμπρακτα τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία ενός ακόμη μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στο Μηλάκι Ευβοίας μετά και την αντίστοιχη εγκατάσταση στη μονάδα του Βόλου το Μάιο.

Με εγκατεστημένη ισχύ 6,5 MW, η επένδυση αυτή ύψους 6 εκατ. Ευρώ εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, εστιάζοντας στην κάλυψη των ιδίων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών, χωρίς έγχυση στο δίκτυο (zero feed-in). Η εγκατάσταση καλύπτει τη στέγη κτιρίου, έκτασης 10 στρεμμάτων καθώς και δύο σημεία επί εδάφους, συνολικής επιφάνειας 69 στρεμμάτων επιπλέον.

Στο σύνολό τους τοποθετήθηκαν στο Εργοστάσιο στο Μηλάκι 11.000 φωτοβολταϊκά πάνελ τελευταίας τεχνολογίας, με την ετήσια εκτιμώμενη παραγωγή να προσεγγίζει τις 10.000.000 kWh, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων της μονάδας. Πέραν της ενεργειακής αυτονομίας, το έργο επιφέρει περιβαλλοντικά οφέλη σημαντικής κλίμακας, καθώς υπολογίζεται ότι θα περιοριστούν οι εκπομπές CO₂ κατά περίπου 2.350 τόνους σε ετήσια βάση.

Ο κ. Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επεκτείνουμε σταθερά τις επενδύσεις μας σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η ενεργή μετάβαση προς μία κυκλική και πράσινη οικονομία αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να οδηγούμε τις καινοτόμες και αειφόρες κατασκευές του αύριο.»

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο ηγέτης στον κλάδο τον δομικών υλικών και αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην ελληνική αγορά, με περισσότερα από 110 χρόνια διαρκούς παρουσίας και ανάπτυξης. Από το 2019, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει εισέλθει δυναμικά και στον κλάδο της ανακύκλωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. Με εκτεταμένο αποτύπωμα σε όλη τη χώρα και δίκτυο άνω των 70 εγκαταστάσεων, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τη στρατηγική του θέση ως αξιόπιστος εταίρος για βιώσιμες κατασκευές. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοστατεί στον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας με γνώμονα τη βιωσιμότητα, επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύουν την κυκλική οικονομία και συμβάλλουν στη δημιουργία κλιματικά ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Heracles Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Holcim

Η Holcim (SIX: HOLN) είναι ο κορυφαίος συνεργάτης για βιώσιμες κατασκευές παγκοσμίως, με καθαρές πωλήσεις ύψους 16,2 δισ. CHF το 2024. Δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλο το εύρος των κατασκευών – από τις υποδομές και τη βιομηχανία έως τα κτίρια. Με έδρα το Zug της Ελβετίας, η Holcim απασχολεί περισσότερους από 48.000 εργαζόμενους σε 45 αγορές σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Holcim προάγει την πρόοδο, μέσα από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προηγμένων και καινοτόμων δομικών υλικών και λύσεων, που εκτείνονται από τα θεμέλια και τα δάπεδα έως τις στέγες και τις προσόψεις, αξιοποιώντας τα κορυφαία της brands όπως ECOPlanet, ECOPact και ECOCycle®.

