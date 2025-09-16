UNIC Athens: Επένδυση στην Ποιότητα Σπουδών και την Καινοτομία με Μακροπρόθεσμο Ορίζοντα

Σε μία σύγχρονη πανεπιστημιούπολη στο Ελληνικό, θα υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες το χειμερινό εξάμηνο του 2025

UNIC Athens: Προστιθέμενη Αξία στο Ελληνικό Ακαδημαϊκό Τοπίο

Το UNIC Athens επενδύει με συνέπεια στην ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία και την ακαδημαϊκή πρόοδο, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος, την ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ανώτατης εκπαίδευσης, την προσέλκυση διεθνών φοιτητών και ακαδημαϊκών, καθώς και την ενίσχυση της διασύνδεσης με δίκτυα γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η ίδρυσή του αποτελεί ορόσημο στην μακρά ακαδημαϊκή σχέση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έχοντας κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη χιλιάδων Ελλήνων φοιτητών που επιλέγουν από το πλήθος των προσφερόμενων σπουδών του εκείνες που ανταποκρίνονται στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους όνειρα και στόχους, επιδιώκει, με την ίδρυση του UNIC Athens, να προσφέρει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους Έλληνες να βιώσουν μία φοιτητική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών σε ένα σύγχρονο, πολυπολιτισμικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, παραμένοντας στη χώρα τους.

Το UNIC Athens θα υποδεχθεί τους πρώτους του φοιτητές και φοιτήτριες το φθινόπωρο του 2025 σε μια ειδικά σχεδιασμένη πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή του Ελληνικού, στην Αθήνα.

UNIC Athens: Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών

Κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το UNIC Athens θα προσφέρει εννέα προπτυχιακά προγράμματα, με στόχο την έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2025. Συγκεκριμένα, αναμένεται έγκριση για τα προπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Πληροφορικής, Επιστήμης Δεδομένων, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Διοίκησης Μάρκετινγκ. Επιπλέον, στόχος είναι να πιστοποιηθούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το MBA και το Διδακτορικό στις Ιατρικές Επιστήμες (PhD in Medical Sciences), με σκοπό την έναρξή τους το 2026.

Σταδιακά, ένα πλήρες φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο θα προσφερθούν στο UNIC Athens μετά τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Το UNIC Athens θα υιοθετεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, όπως το Problem-Based Learning (PBL), ενσωματώνοντας την τεχνολογία σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens θα λειτουργεί στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο πρωτοστατεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιστημών ζωής και υγείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), τα κορυφαία νοσοκομεία του Ομίλου, όπως τα Υγεία, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Μητέρα, θα αποτελούν τις κύριες βάσεις του UNIC Athens για κλινική διδασκαλία και κλινική έρευνα.

UNIC Athens: Μία Σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη στο Ελληνικό

Το UNIC Athens θα αποτελέσει την μοναδική πανεπιστημιούπολη που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της «έξυπνης πόλης» The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Η πανεπιστημιούπολη θα εκταθεί σε 75.000 τ.μ. κτηριακών υποδομών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για φοιτητικές εστίες. Οι υποδομές αυτές θα ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και ευεξίας.

Το UNIC Athens θα λειτουργεί, το φθινόπωρο του 2025, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και ειδικά σχεδιασμένο κτήριο εμβαδού 12.500 τ.μ., το οποίο συνορεύει με το The Ellinikon και αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολής του. Το κτήριο περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένους χώρους διδασκαλίας και έρευνας, με 43 εξειδικευμένα εργαστήρια, δύο αμφιθέατρα χωρητικότητας 335 θέσεων, καθώς και ειδικές υποδομές κλινικών δεξιοτήτων με 19 αίθουσες εξέτασης τύπου OSCE, υποστηρίζοντας την ιατρική προσομοίωση και τη διεπιστημονική έρευνα.

Οι επόμενες φάσεις ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης εντός του The Ellinikon αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028 και το 2031, αντίστοιχα, διαμορφώνοντας ένα πλήρως ενιαίο οικοσύστημα «ζω-μαθαίνω-καινοτομώ» και εδραιώνοντας το UNIC Athens ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη και τεχνολογικά ενισχυμένη ανώτατη εκπαίδευση.

UNIC Athens: Υποτροφίες και Πρόσβαση σε Εκπαίδευση Υψηλών Προδιαγραφών

Με απαιτητικά ακαδημαϊκά κριτήρια, ενεργή συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα γνώσης και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, το UNIC Athens θα προσφέρει ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης για φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με στόχο η πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών να είναι ανοιχτή σε όλους, το UNIC Athens προσφέρει στοχευμένα προγράμματα υποτροφιών, που περιλαμβάνουν υποτροφίες αριστείας, οικονομική βοήθεια/στήριξη, αθλητικές υποτροφίες καθώς και προγράμματα εργασίας εντός του πανεπιστημίου για φοιτητές πλήρους φοίτησης, στηρίζοντας νέους με δυνατότητες και υψηλούς στόχους να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, διεκδικώντας σημαντικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ακαδημαϊκή Αριστεία και Έρευνα Αιχμής

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 501–600 πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη (2025) Times Higher Education World University Rankings (THE WUR), και εξυπηρετεί περισσότερους από 11.500 φοιτητές από πάνω από 100 χώρες, σε περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών. Στη συγκεκριμένη κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο ίδιο εύρος θέσεων με το υψηλότερα καταταγμένο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το UNIC Athens: Αρχική – UNIC Athens - University of Nicosia

UNIC Athens: Επένδυση στην Ποιότητα Σπουδών και την Καινοτομία με Μακροπρόθεσμο Ορίζοντα

