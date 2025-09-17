Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!

Με την ταινία «CAFE 404» η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Newsbomb

Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στις ταινία «CAFE 404», η οποία ξεκινάει το κινηματογραφικό της ταξίδι με την επίσημη πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Η ταινία μετά την πρεμιέρα της στο σινεμά, θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

0103
0203
0303

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Σωτήρης Νικίας, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Stefano Fasce. Το τραγούδι τίτλων της ταινίας έγραψε ο Ανδρέας Τσιλιφώνης και το ερμηνεύει ο Χρήστος Δάντης. Η ταινία βασίζεται σε εξαιρετικές ερμηνείες από ένα εξαιρετικό καστ με τους Dimitri Gripari, Margaux Karayianni, Jerome Kaluta και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο. Σε χαρακτηριστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Vassilis Koukalani και ο Kris Radanov.

0104
0204
0304
0404

Το «CAFÉ 404», είναι μία σύγχρονη dark comedy που μας μεταφέρει σε ένα παλιό καφέ σε ερημωμένο παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπου ο Τζίμι παλεύει να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση από τη χρεοκοπία. Η ιστορία ξεκινά όταν μια αποτυχημένη ανταλλαγή ναρκωτικών αφήνει πίσω της μια τσάντα γεμάτη μετρητά, βάζοντας τον Τζίμι και τους τρεις εκκεντρικούς υπαλλήλους του CAFE 404 σε έναν αγώνα επιβίωσης και ανατροπών. Καθώς η νύχτα προχωρά, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, τοπικούς κακοποιούς και απροσδόκητους ταξιδιώτες, ενώ οι σχέσεις τους δοκιμάζονται και οι αλήθειες αποκαλύπτονται.

Στην εκπομπή «Off Screen», με την κριτικό κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου έδωσαν το «παρών» o πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης Αλέξανδρος Τσιλιφώνης και ο άνθρωπος με τα πιο θανατηφόρα one-liners της ταινίας, Jerome Kaluta, οι οποίοι μιλούν για την πρόκληση και την απόλαυση να γυρίσεις ένα «αλά Γκάι Ρίτσι» action comedy στην Ελλάδα.

Με την ταινία «CAFE 404» η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Παρακολοθούμε στενά το «Πίρι Ρέις» - Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Στις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του

13:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!

13:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Καποδιστριακό ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Αυτά είναι τα 5 Τμήματα

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Χρησιμοποιούν τον ΕΟΠΥΥ για ψηφιακή απάτη - Τα τρία σημεία για να την αντιληφθείτε

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

13:02LIFESTYLE

 «Μάθε ό,τι μπορείς για τη μελαχρινή» - Όταν ο Μπιλ Κλίντον φλέρταρε ανοιχτά την κοπέλα του Τσάρλι Σιν - Το σκάνδαλο Λεβίνσκι ήρθε μετά

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Περού: 900 τουρίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Μάτσου Πίτσου λόγω διαδηλώσεων - 1.400 έχουν απομακρυνθεί

12:45ΚΟΣΜΟΣ

«Νέες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε», δηλώνει η χήρα του Γιούλια

12:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απαντά στην αμφισβήτηση και στους «υπερδικαστές» για Τέμπη: «Να δικάζετε ψύχραιμα, ανεξάρτητα, χωρίς πιέσεις, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους»

12:33MEETING POINT

Η Θεσσαλονίκη, οι δημοσκοπήσεις και τα κυοφορούμενα κόμματα

12:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΘΕΟΝΗ προσφέρει καθαρό νερό και χαμόγελα στα σχολεία 9 νησιών

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστηριώδης ιός» σε επιχειρηματικό συνέδριο αρρωσταίνει 20 άτομα

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

22:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρτι Porta Potty»: Συγκλονίζει η Ουκρανή που βρέθηκε ετοιμοθάνατη στο Ντουμπάι - «Ανήκεις σε εμάς, θα κάνουμε ό, τι θέλουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ