Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!

Τον γνωρίσαμε σαν τον άνθρωπο που δεν σταματά ποτέ. Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες, ο Σάκης Τανιμανίδης έζησε την ένταση, το ταξίδι, την περιπέτεια. Μας έκανε να ονειρευτούμε μέρη μακρινά, να ζήσουμε στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη, να θυμηθούμε πως η ζωή είναι μια ατελείωτη αναζήτηση εμπειριών.

Κι όμως, η μεγαλύτερη περιπέτεια δεν είναι πάντα έξω. Είναι μέσα μας. Είναι η καθημερινή μάχη να ξυπνάς με ενέργεια, να έχεις καθαρό μυαλό και διάθεση να ζήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει ο Σάκης στο BeWell Festival 2025, τη γιορτή που έχει ως στόχο να κάνει την ευεξία κομμάτι της ζωής μας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

01 03 02 03 03 03

Τι κάνει το BeWell Festival ξεχωριστό; Είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι απλά θεατής. Δεν παρακολουθείς, συμμετέχεις. Δοκιμάζεις νέες δραστηριότητες, γνωρίζεις ανθρώπους, παίρνεις ιδέες που μπορείς να εφαρμόσεις από την επόμενη κιόλας μέρα. Από yoga sessions και fitness workouts, μέχρι ομιλίες που εμπνέουν και γεύσεις που σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα, όλα έχουν έναν κοινό στόχο: να φύγεις με μια μικρή νίκη για τον εαυτό σου.

Αυτό που αγαπά ο κόσμος στο BeWell Festival είναι ότι δεν μοιάζει με καμία άλλη διοργάνωση. Εδώ δεν υπάρχουν “γκουρού” ούτε δύσκολες θεωρίες. Υπάρχει κοινότητα, χαρά, συμμετοχή. Υπάρχει το στοιχείο του fun. Είναι ένα φεστιβάλ που, όπως λέει και ο ίδιος, «λιγότερο μπλα-μπλα, περισσότερο κάν’ το».

Και η ευεξία; Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ο καλός ύπνος, το καθαρό φαγητό, η καθημερινή κίνηση, οι στιγμές με τους ανθρώπους σου. Είναι όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που αν τα κάνεις με συνέπεια, σε κάνουν να νιώθεις πιο δυνατός, πιο χαρούμενος, πιο έτοιμος για κάθε πρόκληση.

Στο BeWell Festival 2025, τον Σάκη δεν θα τον δεις μόνο στη σκηνή, αλλά ανάμεσα στον κόσμο: να δοκιμάζει δράσεις, να συζητά, να γελά, να ιδρώνει, να απολαμβάνει το φεστιβάλ όπως όλοι. Γιατί αυτό είναι το BeWell: μια εμπειρία που δεν ζεις από απόσταση αλλά μέσα στην καρδιά της.