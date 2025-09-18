Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!

Στο BeWell Festival 2025, τον Σάκη δεν θα τον δεις μόνο στη σκηνή, αλλά ανάμεσα στον κόσμο: να δοκιμάζει δράσεις, να συζητά, να γελά, να ιδρώνει, να απολαμβάνει το φεστιβάλ όπως όλοι

Newsbomb

Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον γνωρίσαμε σαν τον άνθρωπο που δεν σταματά ποτέ. Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες, ο Σάκης Τανιμανίδης έζησε την ένταση, το ταξίδι, την περιπέτεια. Μας έκανε να ονειρευτούμε μέρη μακρινά, να ζήσουμε στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη, να θυμηθούμε πως η ζωή είναι μια ατελείωτη αναζήτηση εμπειριών.

Κι όμως, η μεγαλύτερη περιπέτεια δεν είναι πάντα έξω. Είναι μέσα μας. Είναι η καθημερινή μάχη να ξυπνάς με ενέργεια, να έχεις καθαρό μυαλό και διάθεση να ζήσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει ο Σάκης στο BeWell Festival 2025, τη γιορτή που έχει ως στόχο να κάνει την ευεξία κομμάτι της ζωής μας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

0103
0203
0303

Τι κάνει το BeWell Festival ξεχωριστό; Είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι απλά θεατής. Δεν παρακολουθείς, συμμετέχεις. Δοκιμάζεις νέες δραστηριότητες, γνωρίζεις ανθρώπους, παίρνεις ιδέες που μπορείς να εφαρμόσεις από την επόμενη κιόλας μέρα. Από yoga sessions και fitness workouts, μέχρι ομιλίες που εμπνέουν και γεύσεις που σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα, όλα έχουν έναν κοινό στόχο: να φύγεις με μια μικρή νίκη για τον εαυτό σου.

Αυτό που αγαπά ο κόσμος στο BeWell Festival είναι ότι δεν μοιάζει με καμία άλλη διοργάνωση. Εδώ δεν υπάρχουν “γκουρού” ούτε δύσκολες θεωρίες. Υπάρχει κοινότητα, χαρά, συμμετοχή. Υπάρχει το στοιχείο του fun. Είναι ένα φεστιβάλ που, όπως λέει και ο ίδιος, «λιγότερο μπλα-μπλα, περισσότερο κάν’ το».

Και η ευεξία; Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ο καλός ύπνος, το καθαρό φαγητό, η καθημερινή κίνηση, οι στιγμές με τους ανθρώπους σου. Είναι όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που αν τα κάνεις με συνέπεια, σε κάνουν να νιώθεις πιο δυνατός, πιο χαρούμενος, πιο έτοιμος για κάθε πρόκληση.

Στο BeWell Festival 2025, τον Σάκη δεν θα τον δεις μόνο στη σκηνή, αλλά ανάμεσα στον κόσμο: να δοκιμάζει δράσεις, να συζητά, να γελά, να ιδρώνει, να απολαμβάνει το φεστιβάλ όπως όλοι. Γιατί αυτό είναι το BeWell: μια εμπειρία που δεν ζεις από απόσταση αλλά μέσα στην καρδιά της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αύριο η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για νέο Γραμματέα - LIVE

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι συντριβής ελικοπτέρου κοντά σε στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον - Χάθηκε η επικοινωνία - Αναφορές για έκρηξη

12:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone All+: Νέα πλατφόρμα συνδυαστικών προγραμμάτων για απεριόριστα data και οπτική ίνα μέχρι το σπίτι

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Netflix - Το πρώτο σόου... σε εκκλησία σε ηλικία 6 ετών

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Όχι στον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων – Πόσο πιθανό είναι το lockdown

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE, Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Το ιστορικό φιλικό στην Αυστραλία

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Εικόνες και βίντεο από την άσκηση ετοιμότητας σε Αιγαίο και Έβρο

12:06ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σάκης Τανιμανίδης: Από την Αλάσκα μέχρι τις Μαλδίβες… και τώρα στο BeWell Festival 2025!

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα σε γηροκομείο: 95χρονη ασθενής με άνοια ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

11:59ΕΛΛΑΔΑ

report.oasa.gr: Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας καταγγελιών για προβλήματα σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ ή ηλεκτρικό

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

11:51ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος Φύσσας ζει - «Νεκροί» αυτοί που τον σκότωσαν

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Χρέος μας και πράξη ευθύνης η ουσιαστική στήριξη και φροντίδα των πιο ευάλωτων»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα για τον Απρίλιο λόγω κωλύματος του συνηγόρου του

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλος ο Σοϊλέδης στο Exathlon με συμπαίκτριά του: «Είπε ότι είχα μούσια τόσα χρόνια γιατί έχω προγούλια και πετάνε τα αυτιά μου»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας ξεκίνησε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι - «Θα το πάω μέχρι τέλους», λέει στο Newsbomb.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που χρησιμοποιούσε ως αερόσακο το πεντάχρονο παιδί του

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

12:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κίνδυνος για «κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζίνο, ο γηραιότερος γορίλας του Animal Kingdom πέθανε στα 44 - Το «ευχαριστώ» της Disney

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ