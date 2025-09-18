Με τη FinTHESIS θα βρεις το στεγαστικό που σου ταιριάζει, γρήγορα, εύκολα και δωρεάν

Στην εποχή μας, όχι μόνο ο τραπεζικός «χάρτης», αλλά και οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς, αυξάνοντας έτσι και την αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα η επιλογή του σωστού στεγαστικού δανείου να θεωρείται μία δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.

Τα επιτόκια, οι προθεσμίες, οι απαιτήσεις και τα «ψιλά» γράμματα διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα και για τους περισσότερους είναι ένα «σταυρόλεξο» για δυνατούς λύτες. Αυτό ακριβώς είναι που έρχεται να λύσει η FinTHESIS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και απλή διαδικασία αναζήτησης στεγαστικού δανείου μέσα από μία δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα.

Στόχος, η πλήρης πληροφόρηση

Μέχρι πρότινος, οι υποψήφιοι δανειολήπτες χρειαζόταν να αναζητούν για αρκετό καιρό το στεγαστικό δάνειο που ταιριάζει στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Τώρα, όμως, η διαδικασία της δανειοληψίας γίνεται πιο γρήγορη και απλή, με τη FinTHESIS να καλύπτει αυτή την αδυναμία μέσω της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας e-stegastiko και της Δωρεάν Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης για Υποψήφιους Δανειολήπτες.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία πρωτοπορεί στον χώρο των χρηματοοικονομικών λύσεων και της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων και συνδυάζει τη διαρκή ενημέρωση των δανειοληπτών με την ταχύτητα των διαδικασιών. Μάλιστα, δεδομένου ότι η FinTHESIS δεν εκπροσωπεί καμία τράπεζα και γνώμονάς της είναι το οικονομικό συμφέρον του πελάτη, οι προτάσεις που γίνονται στους ενδιαφερόμενους αφορούν όλα τα στεγαστικά δάνεια που προσφέρουν οι μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα.

Σκοπός της είναι να παρέχει μία πλήρη και συγκρίσιμη πληροφόρηση για όλα τα διαθέσιμα στεγαστικά δάνεια της αγοράς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Είναι, δηλαδή, ένας πολύτιμος συνεργάτης που απλοποιεί τη διαδικασία και απαλλάσσει τους υποψήφιους δανειολήπτες από την ανάγκη να επισκεφτούν διαφορετικά τραπεζικά κατάστημα για να συλλέξουν πληροφορίες και να αποφασίσουν, πού θα υποβάλουν την αίτησή τους για στεγαστικό δάνειο.

Ένα one stop shop δανειοληψίας

Έτσι, όσοι ενδιαφέρονται για αγορά κατοικίας -και κατ’ επέκταση για στεγαστικό δάνειο- δεν έχουν παρά να απευθυνθούν στη FinTHESIS (διαδικασία πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό) υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτημα ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, αποκτούν πρόσβαση στη Δωρεάν Υπηρεσία Διαμεσολάβησης για Υποψήφιους Δανειολήπτες, με έναν από τους εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της ομάδας να αναλαμβάνει την όλη διαδικασία. Κοινά χαρακτηριστικά των συμβούλων, η βαθιά γνώση της τραπεζικής αγοράς, η πολυετής εμπειρία και η πιστοποίηση ΜΟΟDY’S για τη διαμεσολάβηση στεγαστικών δανείων.

Η διαδικασία είναι η εξής: Αρχικά, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της FinTHESIS αναλύουν, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων και πλήρη επαγγελματισμό, το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως το εισόδημα, η σταθερότητα εργασίας και η πιστοληπτική ικανότητα. Στη συνέχεια, σχεδιάζουν προσωποποιημένες προτάσεις δανείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και δυνατότητες των πελατών, ενημερώνοντάς τους σε κάθε στάδιο.

Οι υποψήφιοι δανειολήπτες μπορούν να δουν οι ίδιοι τι ισχύει στις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές που αυτές παρέχουν. Επιπλέον, μπορούν να δουν αναλυτικά τους όρους και στη συνέχεια να αποφασίσουν οι ίδιοι τι τους ταιριάζει, πάντα με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου συμβούλου, ώστε να κάνουν την καλύτερη επιλογή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο διαμεσολαβητής διαχειρίζεται την επικοινωνία με τις τράπεζες και επιβλέπει συνολικά τη διαδικασία, από την αρχική αίτηση έως την εκταμίευση, κρατώντας ενήμερους τους πελάτες για την πορεία του φακέλου τους, όπως και για τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν καθυστερεί η διαδικασία, καθώς γίνεται πιο άμεση και ξεκάθαρη μέχρι να ολοκληρωθεί.

Ακόμα και σε περιπτώσεις που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο ακίνητο, η FinTΗΕSIS του προσφέρει πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μεσιτών ώστε ταυτόχρονα να προχωρήσουν οι διαδικασίες της επιλογής ακινήτου και παράλληλα της χρηματοδότησης. Πριν επιλέξει το κατάλληλο ακίνητο, γνωρίζει ήδη τη χρηματοδότηση που μπορεί να πάρει γλυτώνοντας ανυπολόγιστο χρόνο και κόπο. Ουσιαστικά, έχει στη διάθεσή του ένα one stop shop που προσφέρει όχι μόνο γρήγορη και απλούστερη αναζήτηση στεγαστικού δανείου αλλά και διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση του αιτήματός του.

Η αναζήτηση στεγαστικού δανείου μπορεί να ήταν κάποτε μία δύσκολη διαδικασία, αλλά δεν είναι πια. Και αυτό γιατί η FinTHESIS, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα e-stegastiko, φρόντισε να την απλοποιήσει χωρίς καμία χρέωση ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στο πεδίο της δανειοληψίας.