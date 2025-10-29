Ο Στέργιος Μπίλας στηρίζει το Empower Forward – Women in Sports

Ο αθλητισμός δεν κάνει διακρίσεις. Δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων. Με αυτή τη φιλοσοφία ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα η πρωτοβουλία Empower Forward – Women in Sports, της Stoiximan σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή — με στόχο να φέρει περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κοντά στον αθλητισμό: στη χαρά της προσπάθειας, στη δύναμη της συμμετοχής, στην αυτοπεποίθηση της κίνησης.

Σε αυτό το ταξίδι, συνοδοιπόρος στάθηκε ο Στέργιος Μπίλας, ένας από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες κολυμβητές της νέας γενιάς. Με την ηρεμία και την αληθινή του ταπεινότητα, μοιράστηκε τη δική του πορεία — γεμάτη μικρές μάχες, παγωμένα πρωινά και μεγάλες αποφάσεις.

Ξεκίνησε την κολύμβηση μόλις σε ηλικία 4 ετών στη Χαλκίδα. «Είχα δοκιμάσει κι άλλα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, αλλά τελικά η κολύμβηση ήταν αυτή που με κέρδισε», λέει. Η αγάπη του για το νερό δεν γεννήθηκε εύκολα. «Το κολυμβητήριο στη Χαλκίδα είναι δίπλα στη θάλασσα και τον χειμώνα φυσάει και κάνει πολύ κρύο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά, όταν ήμουν πολύ μικρός, που έτρεμα πριν από μια εκκίνηση. Όταν γύρισα σπίτι, είπα στους γονείς μου ότι δεν θέλω να ξαναπάω. Δεν μου άρεσε καθόλου.»

Αλλά δεν σταμάτησε. Και μέσα από εκείνη την παιδική του επιμονή, άρχισε να χτίζεται ο αθλητής και ο άνθρωπος που είναι σήμερα. «Έχω κερδίσει από τον αθλητισμό πτυχές του εαυτού μου που κρατώ μέχρι και σήμερα. Έμαθα να είμαι υπομονετικός και να προσπαθώ πολύ, μέχρι να πετύχω αυτό που θέλω – ό,τι κι αν είναι αυτό.»

Ο Στέργιος συμμετείχε ενεργά και στην εκδήλωση της δράσης στις Σέρρες, φέρνοντας το προσωπικό του μήνυμα του «δεν τα παρατάμε» μπροστά σε μικρά κορίτσια που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα.

Ταυτόχρονα, η αγωνιστική του πορεία είναι ενδεικτική της προσπάθειας και του ταλέντου: έχει κατακτήσει διπλό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Επιπλέον, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Βελιγραδίου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μ πεταλούδα.

Μιλώντας για το Empower Forward – Women in Sports, ο Στέργιος στάθηκε στη σημασία του προγράμματος για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού:«Το Empower Forward είναι ένα πρόγραμμα με τεράστια σημασία. Ο ελληνικός αθλητισμός πρέπει να γεμίσει με μικρά κορίτσια. Στο εξωτερικό, τέτοιες δράσεις είναι πολύ ανεπτυγμένες και βοηθούν τα παιδιά να εξελιχθούν και να ασχοληθούν και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακόμα κι αν δεν ακολουθήσουν τον αθλητισμό επαγγελματικά, σημασία έχει να μείνουν κοντά του και να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν από αυτόν.»

Για τον Στέργιο Μπίλα, η ουσία δεν βρίσκεται στα μετάλλια, αλλά στη διαδικασία: Στην επιμονή, στην πειθαρχία, στο χαμόγελο μετά την προσπάθεια. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του Empower Forward – Women in Sports: να θυμίζει σε κάθε παιδί – κορίτσι ή αγόρι – πως ο αθλητισμός είναι χώρος ελευθερίας, δύναμης και αυτογνωσίας.

Το πρόγραμμα Empower Forward – Women in Sports της Stoiximan συνεχίζει το ταξίδι του το φθινόπωρο, με επόμενους σταθμούς την Κέρκυρα και την Ναύπακτο. Εκεί όπου υπάρχουν γυναίκες έτοιμες να δοκιμάσουν, να σταθούν, να διεκδικήσουν τον χώρο τους, η δράση θα είναι παρούσα. Ενημερώσου για τις επόμενες δράσεις και γίνε κι εσύ μέρος αυτής της κοινότητας στο empowerforward.gr.

