Το Δειπνοσοφιστήριον σε εορταστικούς ρυθμούς

Η εορταστική σεζόν πλησιάζει και το corporate calendar γεμίζει με events που ζητούν κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο. Το Δειπνοσοφιστήριον βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο, φροντίζοντας για τη γαστρονομική επιμέλεια, την οργάνωση και την ατμόσφαιρα που αποπνέει ζεστασιά και φινέτσα.

Από μεγάλα εταιρικά parties μέχρι πιο exclusive dinners, η ομάδα εξασφαλίζει ομαλή εκτέλεση και άψογο αποτέλεσμα, όπου κι αν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Με 29 χρόνια εμπειρίας στο premium catering και τη δημιουργική καθοδήγηση του executive chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, η ομάδα του σχεδιάζει tailor-made εμπειρίες που αποτυπώνουν την ταυτότητα κάθε εταιρείας με αυθεντικότητα και στυλ.

Η συνεργασία με εμβληματικούς χώρους, όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζα Γουλανδρή, το Ωδείο Αθηνών, το Anassa και το Island, προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν events υψηλής αισθητικής, με τον επαγγελματισμό και την υπογραφή μιας εταιρείας που έχει συνδέσει το όνομά της με τη γαστρονομική τελειότητα.

Πέρα από το φαγητό, το Δειπνοσοφιστήριον δημιουργεί εμπειρίες που ενώνουν ανθρώπους, χτίζουν δεσμούς και αφήνουν θετικές εντυπώσεις που διαρκούν. Γιατί κάθε εταιρική εκδήλωση —ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου— είναι μια ευκαιρία να γιορτάσετε επιτυχίες, να ευχαριστήσετε την ομάδα σας και να δημιουργήσετε αξέχαστες στιγμές.

δειπνοσοφιστηριον – ματσα 17, 145 64, κηφισια

τ: 210 6206155 | www.dipnosofistirion.gr | info@dipnosofistirion.gr