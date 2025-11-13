Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer

Ο Δρ. Kim Kyllesbech Larsen

Η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, ανακοινώνει ότι ο Δρ. Kim Kyllesbech Larsen αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025. Ο Δρ. Larsen, καταξιωμένο ανώτατο στέλεχος στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των τεχνοοικονομικών, με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας, φέρνει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία δικτύων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.

Ο Δρ. Larsen έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε κορυφαίες θέσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, όπως είναι οι Deutsche Telekom, T-Mobile και Ooredoo Group, όπου ηγήθηκε σημαντικών τεχνολογικών μετασχηματισμών, της ανάπτυξης δικτύων 5G, καθώς και καινοτόμων στρατηγικών υλοποίησης δικτυακών υποδομών. Διετέλεσε CTIO στην T-Mobile Netherlands και τη Magyar Telekom, όπου ανέλαβε την υλοποίηση υποδομών, όπως το «cloudification» της πληροφοριακής υποδομής IT, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τη δημιουργία της T-Infra BV (σήμερα μέρος της Cellnex Netherlands) ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Δρ. Larsen υπήρξε επίσης μέλος της ηγετικής ομάδας που διαχειρίστηκε την πώληση της T-Mobile Netherlands σε επενδυτικό κεφάλαιο το 2022.

uglogousagergbsecundary.jpg

«Η μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία του Kim και η ικανότητά του να υλοποιεί πολύπλοκες τεχνολογικές στρατηγικές θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την United Group», δήλωσε ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group. «Το αποδεδειγμένο ιστορικό του στις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και η ηγεσία του σε μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμούς θα ενδυναμώσουν τις στρατηγικές μας δυνατότητες και θα υποστηρίξουν την συνεχή πορεία επιτυχίας της εταιρείας».

Στη Deutsche Telekom, ο Δρ. Larsen κατείχε θέσεις Senior VP στους τομείς Technology Economics, Architecture και Innovation, παρέχοντας συμβουλές για στρατηγικές δικτύου, συγχωνεύσεις & εξαγορές και βελτιστοποίηση επενδύσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Στην Ooredoo, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του εθνικού δικτύου ευρυζωνικών συνδέσεων της Ooredoo Myanmar και τον σχεδιασμό στρατηγικών για το 5G και την κοινή χρήση δικτύων. Ως ιδρυτής της TechNEconomY και Operating Partner στη Macquarie Asset Management, παρέχει συμβουλευτική για επενδύσεις τηλεπικοινωνιακών υποδομών με έμφαση σε οπτικές ίνες, πύργους και τεχνολογίες επόμενης γενιάς 5G/6G. Είναι επίσης μέλος στα διοικητικά συμβούλια των Tusass A/S (Γροιλανδία) και Fiberhost (Πολωνία), εστιάζοντας στην επιχειρησιακή αριστεία και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην United Group», δήλωσε ο Δρ. Kim Kyllesbech Larsen. «Ανυπομονώ να συμβάλω στη στόχευση της εταιρείας να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Ο Δρ. Larsen κατέχει διδακτορικό στη Φυσική και M.Sc. στη Φυσική και τα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Aarhus (Δανία). Έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 50 προγράμματα στα χρηματοοικονομικά, στην επιστήμη δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το INSEAD (Γαλλία), το University of Colorado Boulder (ΗΠΑ) και το Oxford University (Ηνωμένο Βασίλειο).

Με κινήσεις όπως η παραπάνω, η United Group ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ηγέτης στις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας πρωτοποριακές τεχνολογίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε εκατομμύρια πελάτες.

