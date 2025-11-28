IDEAL Holdings: Στρατηγικές επενδύσεις, ισχυρά αποτελέσματα, δυναμική πορεία με ορίζοντα το 2028

Είναι γεγονός πως ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας συντελείται με γρήγορους ρυθμούς και ο ανταγωνισμός εντείνεται σε κάθε επίπεδο. Σε αυτό το τοπίο, η IDEAL Holdings, η μοναδική ελληνική εταιρεία συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεχωρίζει ως μία από τις πλέον δραστήριες της αγοράς.

Με συνολικές επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ από το 2021 έως σήμερα και πετυχαίνοντας απόδοση περίπου δύο φορές επί του αρχικού κεφαλαίου, αλλά και με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, διαμορφώνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (τρόφιμα, εξειδικευμένο retail και τεχνολογία), επενδύοντας σε ελληνικές εταιρείες που έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά, ισχυρή διοίκηση, υγιή οικονομικά μεγέθη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ευκαιρίες που εντοπίζει η IDEAL Holdings στην αγορά

Η IDEAL Holdings έχει επιλέξει να επενδύει στοχευμένα σε εξαγορές κατά 100% ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και χωρίς να περιορίζεται σε κλάδους.

Το επενδυτικό και αναπτυξιακό μοντέλο της IDEAL Holdings, πάντως, φαίνεται να αποδίδει, καθώς στο εννεάμηνο του 2025 ενίσχυσε την κερδοφορία της και βελτίωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες της. Ενδεικτικά, τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ (+44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο), τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ (+55%) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ (+62%).

Σύμφωνα με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο του ΔΣ της IDEAL Holdings, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν «τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας, αλλά και τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη και υγιή εταιρική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που “απελευθερώνουν” τη δύναμη των επενδύσεων».

Στρατηγική είσοδος στον κλάδο των τροφίμων

Την πιο πρόσφατη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κίνηση της IDEAL Holdings αποτελεί η είσοδός της στον κλάδο των τροφίμων, έναν χώρο με ζήτηση και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω ενοποιήσεων μκαι σύγχρονων πρακτικών παραγωγής και διανομής. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2025 εξαγόρασε τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και τη ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., θυγατρική της πρώτης, σε ποσοστό 100% και 90% αντίστοιχα, έναντι 130 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Κλάδος Τροφίμων της IDEAL Holdings παρουσίασε ισχυρή λειτουργική απόδοση και το εννεάμηνο του 2025: Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε 95,8 εκατ. ευρώ (+7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), τα Συγκρίσιμα EBITDA σε 9,9 εκατ. ευρώ (+7%) και τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων σε 5,8 εκατ. ευρώ (+81%).

Επιπλέον, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, ενώ η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, μέσω συνεργειών με τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και τα μερίδια αγοράς.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου της IDEAL Holdings για την περίοδο 2026-2028, η εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με νέες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης στη Σίνδο και την Αθήνα, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κέντρων logistics. Παράλληλα, αναμένεται να αναπτύξει νέα προϊόντα, να ενισχύσει τις εξαγωγές και να εδραιώσει περαιτέρω το brand στην αγορά.

Στόχος για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αποτελεί η αύξηση των εσόδων κατά 29% και EBITDA κατά 55% έως το 2028, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στη βιώσιμη γεωργία, την εγχώρια παραγωγή και τη διατήρηση της κορυφαίας αξιολόγησής της σε θέματα ESG (συγκαταλέγεται στο ανώτερο 1% των εταιρειών διεθνώς σύμφωνα με την EcoVadis).

Συστηματική ανάπτυξη των attica

Ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες της δυναμικής πορείας της IDEAL Holdings παραμένουν τα πολυκαταστήματα attica που αναπτύσσονται μέσω του επενδυτικού τους πλάνου συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Σήμερα, το δίκτυο των attica περιλαμβάνει 4 πολυκαταστήματα, 4 monobrand stores και 3 multi-brand καταστήματα, με τα πολυκαταστήματα να καταγράφουν έσοδα ύψους 167,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2025 (+5%), αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 5 ετών για το αντίστοιχο διάστημα. Την ίδια περίοδο τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 4,9 εκατ. επισκέπτες, ενώ τα έσοδα του ηλεκτρονικού καταστήματος (attica eshop) αυξήθηκαν κατά 30%.

Μέσω του Elevation Project, τα attica στοχεύουν μεταξύ 2026 και 2028 στην αύξηση των πωλήσεων ανά τ.μ. αναβαθμίζοντας το προϊοντικό μείγμα τους, εισάγοντας νέα brands και βελτιώνοντας την εμπειρία εστίασης. Παράλληλα, πρόβλεψη υπάρχει για τη δημιουργία νέων καταστημάτων (π.χ. το κατάστημα στη Riviera Galleria και εξειδικευμένα monobrand και specialty stores) συνολικής επιφάνειας 3.500 τ.μ., τον ψηφιακό μετασχηματισμό στοχεύοντας στην αύξηση πωλήσεων κατά 70%, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της omnichannel εμπειρίας του πελάτη.

Αξιοποίηση νέων ευκαιριών στον κλάδο της πληροφορικής

Η IDEAL Holdings διατηρεί ισχυρή θέση και στον τομέα της πληροφορικής, με εταιρείες όπως οι Adacom, η Byte, η IDEAL Technology και η BlueStream, έχοντας παρουσία σε πάνω από 30 χώρες. Στο εννεάμηνο του 2025, τα Συγκρίσιμα EBITDA του Κλάδου Πληροφορικής ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ (+17%) και τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων σε 9,5 εκατ. ευρώ(+17%) ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έφτασε τα 67 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια για μελλοντική κερδοφορία. Η δε προσφορά υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν περαιτέρω τον κλάδο εγχώρια και διεθνώς.

Για την περίοδο 2026-2028, ο Κλάδος Πληροφορικής της IDEAL Holdings επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου λύσεων, την αξιοποίηση των επενδύσεων σε άμυνα και κρίσιμες υποδομές και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του μέσα από συνεργασίες και επιλεγμένες εξαγορές. Ένας ακόμα στόχος είναι η αξιοποίηση των ρυθμιστικών εξελίξεων (NIS2, DORA, GDPR) και της αυξανόμενης ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με στοχευμένες επενδύσεις και καθαρή στρατηγική, η IDEAL Holdings συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική οικονομία. Η είσοδος στα τρόφιμα, η ανάπτυξη των attica, η δυνατή παρουσία στην πληροφορική και η διαρκής αξιοποίηση νέων ευκαιριών δημιουργούν ένα ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα. Η πρόσφατη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που υπερκαλύφθηκε κατά 2,61 φορές και η προβλεπόμενη απόδοση των επενδύσεων για την περίοδο 2026–2028 δείχνουν πως η ανάπτυξη της εταιρείας είναι συστηματική, εξωστρεφής και βιώσιμη, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της και την ελληνική αγορά.