«Test Βefore Ιnvest Facitily»: Πώς συνδέει την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις επιχειρήσεις

Newsbomb

«Test Βefore Ιnvest Facitily»: Πώς συνδέει την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις επιχειρήσεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολόκληρη η φιλοσοφία του «test-before-invest», δηλαδή της «δοκιμής πριν από την επένδυση» λειτουργεί ως ένας μοχλός ωρίμασης μίας επιχειρηματικής ιδέας αλλά και μείωσης του επενδυτικού ρίσκου για τις επιχειρήσεις. Δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους ερευνητές και τις επιχειρήσεις να πειραματιστούν, να την επαληθεύσουν και να την προσαρμόσουν, μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που προσομοιάζει σε πραγματικές συνθήκες, προτού τελικά την υλοποιήσουν.

Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται στα Digital Innovation Hubs της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στη μείωση τόσο του ρίσκου, όσο και του κόστους μίας επιχειρηματικής απόφασης, επιταχύνοντας, ταυτόχρονα, τη μετάβαση από την έρευνα στην παραγωγή.

Ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου πραγματοποιήσουν αυτές τις δοκιμές. Την ίδια στιγμή που, μέσα σε διεθνές περιβάλλον διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, είναι απαραίτητο να καινοτομούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

«TEST BEFORE INVEST FACILITY»: Στο επίκεντρο η τεχνολογία του μέλλοντος

Την απάντηση σε αυτή ακριβώς την ανάγκη, δίνει ο νέος υπερσύγχρονος κόμβος τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας «TEST BEFORE INVEST FACILITY» που ίδρυσε και πρόσφατα εγκαινίασε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων
Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ).

Σε μία στρατηγική βιομηχανική περιοχή, στο Κορωπί, αποτελεί έναν χώρο όπου η τεχνολογία του μέλλοντος «πρωταγωνιστεί». Φιλοξενεί εργαστήρια διεθνών προγραφών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές Industry 5.0. προκειμένου να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Συγκεκριμένα, διαθέτει ευφυή συστήματα διαλογής (Smart Sorting Systems) που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αλγορίθμους βαθιάς μάθησης (deep learning) για ταξινόμηση υλικών μέσω πολυφασματικών, υπερφασματικών, ακτινολογικών (X-ray) και οπτικών δεδομένων καθώς και εξειδικευμένους βιομηχανικούς διαχωριστές (Industrial Sorters) για ρεύματα όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και απόβλητα κατασκευών.

egkainiatest-before-invest5-1.jpg

Επίσης περιλαμβάνει γραμμή δοκιμών σε εργαστηριακή κλίμακα (Lab-scale Testing Line) με πολυαισθητήρια συστήματα καθοδηγούμενα από AI, ευέλικτο και αρθρωτό σχεδιασμό και ρομποτικά συστήματα χειρισμού. Η υποδομή επεκτείνεται με ρομποτικά συστήματα και αυτόνομα οχήματα (AGVs), συνεργατικά ρομπότ (cobots) και μονάδες επεξεργασίας δεδομένων στο άκρο (edge processing units) για αυτοματοποιημένες και προσαρμοζόμενες λειτουργίες. Τέλος οι XR-based συνεργατικοί χώροι επιτρέπουν immersive έρευνα, εκπαίδευση και την αλληλεπίδραση ανθρώπου–μηχανής.

Ο χώρος εξοπλίστηκε και λειτουργεί με ιδία κεφάλαια του Ινστιτούτου, για να φιλοξενήσει ερευνητές από διαφορετικά πεδία και να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών. Παραμένει ανοιχτός στους φοιτητές του ΕΜΠ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και την έρευνα, μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες και φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

egkainiatest-before-invest6-1.jpg

Στεγάζει ήδη τις πιλοτικές δραστηριότητες περισσότερων από 200 ερευνητών του Ινστιτούτου ενώ από τους πρώτους μήνες λειτουργίας φιλοξενεί τον τεχνοβλαστό CogniSensus του ΕΠΙΣΕΥ, που αναπτύσσει τεχνολογίες αισθητήρων, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ για την εφαρμογή IMMERGE, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μάθε να το κάνεις σωστά».

«Στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη εξαιρετικής ερευνητικής δραστηριότητας και υψηλού επιστημονικού δυναμικού, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στη μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας στην παραγωγή» σημειώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και οραματιστής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

«Το όραμα μας για τη δημιουργία του “Test Before Invest Facility” επιδίωξε να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής» όπως εξηγεί. «Γεφυρώνοντας» αυτό το κενό, οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του νέου κόμβου τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το ρίσκο τους, να καινοτομήσουν ταχύτερα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνες χόρεψαν συρτάκι στην Αγία Σοφία - «Πρόκληση και προσβολή» βλέπουν οι Τούρκοι

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Είχε σκοτώσει τον 24χρονο και κοίταζε τι ζημιές είχε πάθει το αυτοκίνητό του

16:22ΠΑΙΔΕΙΑ

ConnectEdParents+: Το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για γονείς με δύναμη και γνώση

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χέρτσογκ για το αίτημα απονομής χάρης στον Νετανιάχου - Πρώτα το «καλό του κράτους και της κοινωνίας»

16:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Test Βefore Ιnvest Facitily»: Πώς συνδέει την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις επιχειρήσεις

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε έργα ουσίας που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, τον αθλητισμό και την ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Αττικής»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένη παραμένει η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινόδρομος Ε65

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τρέλα» στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος αποθέωσε τον Νίκολιτς κι έδωσε πριμ στους παίκτες

15:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Αστείο να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε» κατέθεσε ο Σκέρτσος για τον Στουρνάρα στη δίκη Novartis

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα φορολογικός «παράδεισος» για τους ξένους επενδυτές και συνταξιούχους

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε συνέδριο Morgan Stanley στο Λονδίνο: «Εκλογές το 2027 - Έχω σαφές σχέδιο για τα επόμενα 5 χρόνια - Το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί 22%»

15:42ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στις 50 κορυφαίες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως

15:34ΕΛΛΑΔΑ

«Τις νύχτες ήταν πάντα εκεί»: Η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες και γράφει για την περιπέτειά της και τον δήμαρχο Αθηναίων

15:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Ο Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού το Σάββατο 13 Ιουνίου!

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: «Μπορούμε να δώσουμε προς την ΕΕ τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη»

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αν είναι διακυβερνήσιμη η χώρα, αυτό, θα το αποφασίσουν οι πολίτες»: Η απάντηση Μαρινάκη για την επικείμενη κοινή εμφάνιση Βενιζέλου - Καραμανλή

15:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Σαφάρι» της ΕΛΑΣ το Σαββατοκύριακο: Βεβαιώθηκαν 266 παραβάσεις και συνελήφθησαν 6 άτομα που οδηγούσαν μεθυσμένοι

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για αγορά εξοχικής κατοικίας

15:10ME TO N & ME TO Σ

Στους έντιμους αγρότες δίνουμε ξύλο, στα λαμόγια… επιδοτήσεις!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πληθαίνουν τα μπλόκα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα - Αποκλεισμένη παραμένει η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινόδρομος Ε65

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

«Τις νύχτες ήταν πάντα εκεί»: Η Γεωργία Πολυτάνου, σύζυγος του Χάρη Δούκα, νοσηλεύτηκε για 12 ημέρες και γράφει για την περιπέτειά της και τον δήμαρχο Αθηναίων

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση των εκπροσώπων του Μίκη Θεοδωράκη για την απαγόρευση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου και Χαρούλη

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε καραγκιόζη»: Ο Δουδωνής καταγγέλλει απρόκλητη φραστική επίθεση από τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ Αναστασόπουλο

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος - Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι την στραγγάλισε

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ