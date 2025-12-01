«Test Βefore Ιnvest Facitily»: Πώς συνδέει την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις επιχειρήσεις

Ολόκληρη η φιλοσοφία του «test-before-invest», δηλαδή της «δοκιμής πριν από την επένδυση» λειτουργεί ως ένας μοχλός ωρίμασης μίας επιχειρηματικής ιδέας αλλά και μείωσης του επενδυτικού ρίσκου για τις επιχειρήσεις. Δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στους ερευνητές και τις επιχειρήσεις να πειραματιστούν, να την επαληθεύσουν και να την προσαρμόσουν, μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που προσομοιάζει σε πραγματικές συνθήκες, προτού τελικά την υλοποιήσουν.

Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται στα Digital Innovation Hubs της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στη μείωση τόσο του ρίσκου, όσο και του κόστους μίας επιχειρηματικής απόφασης, επιταχύνοντας, ταυτόχρονα, τη μετάβαση από την έρευνα στην παραγωγή.

Ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου πραγματοποιήσουν αυτές τις δοκιμές. Την ίδια στιγμή που, μέσα σε διεθνές περιβάλλον διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, είναι απαραίτητο να καινοτομούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

«TEST BEFORE INVEST FACILITY»: Στο επίκεντρο η τεχνολογία του μέλλοντος

Την απάντηση σε αυτή ακριβώς την ανάγκη, δίνει ο νέος υπερσύγχρονος κόμβος τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας «TEST BEFORE INVEST FACILITY» που ίδρυσε και πρόσφατα εγκαινίασε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων

Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ).

Σε μία στρατηγική βιομηχανική περιοχή, στο Κορωπί, αποτελεί έναν χώρο όπου η τεχνολογία του μέλλοντος «πρωταγωνιστεί». Φιλοξενεί εργαστήρια διεθνών προγραφών και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές Industry 5.0. προκειμένου να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Συγκεκριμένα, διαθέτει ευφυή συστήματα διαλογής (Smart Sorting Systems) που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αλγορίθμους βαθιάς μάθησης (deep learning) για ταξινόμηση υλικών μέσω πολυφασματικών, υπερφασματικών, ακτινολογικών (X-ray) και οπτικών δεδομένων καθώς και εξειδικευμένους βιομηχανικούς διαχωριστές (Industrial Sorters) για ρεύματα όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και απόβλητα κατασκευών.

Επίσης περιλαμβάνει γραμμή δοκιμών σε εργαστηριακή κλίμακα (Lab-scale Testing Line) με πολυαισθητήρια συστήματα καθοδηγούμενα από AI, ευέλικτο και αρθρωτό σχεδιασμό και ρομποτικά συστήματα χειρισμού. Η υποδομή επεκτείνεται με ρομποτικά συστήματα και αυτόνομα οχήματα (AGVs), συνεργατικά ρομπότ (cobots) και μονάδες επεξεργασίας δεδομένων στο άκρο (edge processing units) για αυτοματοποιημένες και προσαρμοζόμενες λειτουργίες. Τέλος οι XR-based συνεργατικοί χώροι επιτρέπουν immersive έρευνα, εκπαίδευση και την αλληλεπίδραση ανθρώπου–μηχανής.

Ο χώρος εξοπλίστηκε και λειτουργεί με ιδία κεφάλαια του Ινστιτούτου, για να φιλοξενήσει ερευνητές από διαφορετικά πεδία και να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την ανταλλαγή ιδεών. Παραμένει ανοιχτός στους φοιτητές του ΕΜΠ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση και την έρευνα, μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες και φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την επιστημονική γνώση με την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στεγάζει ήδη τις πιλοτικές δραστηριότητες περισσότερων από 200 ερευνητών του Ινστιτούτου ενώ από τους πρώτους μήνες λειτουργίας φιλοξενεί τον τεχνοβλαστό CogniSensus του ΕΠΙΣΕΥ, που αναπτύσσει τεχνολογίες αισθητήρων, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ για την εφαρμογή IMMERGE, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μάθε να το κάνεις σωστά».

«Στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη εξαιρετικής ερευνητικής δραστηριότητας και υψηλού επιστημονικού δυναμικού, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στη μεταφορά της γνώσης και της τεχνολογίας στην παραγωγή» σημειώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και οραματιστής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

«Το όραμα μας για τη δημιουργία του “Test Before Invest Facility” επιδίωξε να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής» όπως εξηγεί. «Γεφυρώνοντας» αυτό το κενό, οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του νέου κόμβου τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το ρίσκο τους, να καινοτομήσουν ταχύτερα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.