Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ με νέες εξαγορές

Με τις δύο αυτές νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ως προς το μείγμα τεχνολογιών, ανθεκτικού στους κινδύνους και αποδοτικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων

Ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον στρατηγικό του σχεδιασμό και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των έργων ΑΠΕ με στόχο την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, συμβάλλοντας στην παραγωγή αξίας και την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει 7 αιολικούς σταθμούς στην Εύβοια, ισχύος 145 MW, ενώ, προχώρησε, παράλληλα, σε συμφωνία εξαγοράς για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκών σταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και τις υπό εξέταση συναλλαγές, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία αναμένεται να υπερβεί τα 400 MW εντός του 2026.

Εξαγορά της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Συγκεκριμένα, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε το 100% της ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία αναπτύσσει συγκρότημα 7 αιολικών σταθμών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καρύστου. Τα έργα διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και όρους σύνδεσης για συνολική ισχύ 145,2 MW και ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος τους (capacity factor) εκτιμάται σε 38%. Πρόκειται για έργα που είχαν αναπτυχθεί σε προηγούμενο χρόνο από την EDP Renewables Europe.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει περίπου σε €20 εκατ., ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται συνήθεις όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αναβλητικών αιρέσεων και σταδιακής καταβολής του τιμήματος συνδεδεμένης με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και την πρόοδο υλοποίησης των έργων. Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησής τους, εκτιμάται ότι τα έργα θα εισέλθουν στο στάδιο κατασκευής, με την έναρξη της λειτουργίας να τοποθετείται στο Δ’ τρίμηνο του 2028. Ενώ η συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου εκτιμάται περί τα €25 εκατ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και αποτελεί έμπρακτη επενδυτική υποστήριξη στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ελλάδας, που συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση της χώρας, σύμφωνα και με τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και προς όφελος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετη εξαγορά και ενίσχυση χαρτοφυλακίου

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε συναλλαγή για την απόκτηση του 100% χαρτοφυλακίου έργων φωτοβολταϊκών σταθμών εν λειτουργία, ισχύος 13,013 ΜW στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με καθαρό τίμημα περίπου €3,5 εκατ., ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR σε έργα φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία ή σε αναμονή ηλέκτρισης, η εγκατεστημένη ισχύς του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 173ΜW. Μάλιστα, με βάση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR και τις υπό εξέταση συναλλαγές αυτό αναμένεται να υπερβεί τα 400MW εντός του 2026.

Ισορροπημένο και ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο

Με τις δύο αυτές νέες εξαγορές, ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην διαμόρφωση ενός ισορροπημένου ως προς το μείγμα τεχνολογιών, ανθεκτικού στους κινδύνους και αποδοτικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία εντός του Β’ εξαμήνου του 2026 έργων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW. Και θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με νέες στοχευμένες εξαγορές.

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη - Σε λίγο πορεία προς τη Βουλή

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει τη Modern ARTεμις- Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια

11:16ΕΥ ΖΗΝ

Σταματάει η καρδιά σας όταν φτερνίζεστε; Γιατροί εξηγούν τι συμβαίνει

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:07LIFESTYLE

O μύθος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ - Όταν έκλεισαν για πάντα τα «βιολετί μάτια» του Χόλιγουντ

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

11:00LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Στηρίζει τον Τίμπερλεϊκ μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο - «Δεν είμαι ευχαριστημένη όμως με την κατάσταση»

10:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ με νέες εξαγορές

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Leapmotor T03 σε τιμή όσο ένα… ποδήλατο

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελεγχόμενη έκρηξη αμερικανικού drone, το οποίο βρέθηκε οπλισμένο στη Μαύρη Θάλασσα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί να τοποθετήσει νάρκες θαλάσσης σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο» σε περίπτωση επίθεσης κατά των ακτών ή των νησιών της χώρας

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση Ράμα - Κανόνια νερού και... πυροτεχνήματα

Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Live blog: Νέα διακοπή στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη - Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες και την ακαταλληλότητα του χώρου δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων - «Μου είπαν θα δικάσετε εδώ» είπε η πρόεδρος

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Διεκόπη η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη σε πηγάδι βάθους 28 μέτρων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express συγκρούσθηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: «Μάρτης γδάρτης» - Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - Πρόγνωση για τις παρελάσεις - Πρώτες εκτιμήσεις για το Πάσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

09:34ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίγραφα οι πλαστοί πίνακες, το Ευαγγέλιο το παρέδωσε ο ίδιος», λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του γκαλερίστα Τσαγκαράκη για τις κακουργηματικής κατηγορίες περί αρχαιοκαπηλίας

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

