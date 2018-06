Τέσσερα βραβεία για τη Reprise στα Digital Media Awards 2018

Η REPRISE αναλυτικά απέσπασε τα παρακάτω 4 βραβεία:

1. GOLD στην ενότητα, Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους, στην κατηγορία Best Effectiveness Campaign for Branding, για την ψηφιακή καμπάνια WIND: Ερχόμαστε Κοντά – Σίκινος.

2. SILVER στην ενότητα Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing, στην κατηγορία Best Use of YouTube, για την ψηφιακή καμπάνια WIND: Ερχόμαστε Κοντά – Σίκινος.

3. SILVER στην κατηγορία Best Public Service / CSR Award, για την ψηφιακή καμπάνια WIND: Ερχόμαστε Κοντά – Σίκινος, και

4. BRONZE στην ενότητα, Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους, στην κατηγορία Best Effectiveness Campaign for Branding, για την ψηφιακή καμπάνια WIND Quiz: Νέα Εμπειρία Internet.

Η Όλγα Σπαθή, Head της REPRISE, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις βραβεύσεις μας, και πολύ υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας. Η κατάκτηση των 4 αυτών βραβείων από τη REPRISE αποτελεί μια ακόμη ισχυρή απόδειξη της συνεχούς ανάπτυξής της αλλά και της εξαιρετικής δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποί της. Ευχαριστούμε θερμά τον πελάτη μας WIND για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει, και ευχόμαστε να μας δοθεί η ευκαιρία να κερδίσουμε μαζί ακόμα περισσότερα βραβεία»