Μια ακόμα διάκριση για το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Τίτλος του φετινού Συνεδρίου ήταν «Innovation for Sustainability – Business leaders discussing how to embed innovative practices into the corporate sustainability strategy» και συγκεντρώθηκαν για ακόμη μία φορά διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων και ΜΚΟ, καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του MBA International, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι επίσημων φορέων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ενώ χαιρετισμούς απεύθυναν ο κ.Δημήτρης Αυλωνίτης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο κ. Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στη φετινή εκδήλωση η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ διακρίθηκε ως Champion του θεσμού Sustainable Development Goals, για την «Εβδομάδα Εθελοντισμού Εργαζομένων» και τις 3 ξεχωριστές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Όλες οι παραπάνω δράσεις της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ έρχονται να προστεθούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του 4ου ακαδημαϊκού έτους της καινοτόμας ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ που έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες διαχρονικά πρωτοβουλίες ενίσχυσης της γνώσης νέων αγροτών στην Ελλάδα. Μέσω της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση η οποία συνίσταται στην παροχή θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των κοστολογίων στην παραγωγή σκληρού σίτου.