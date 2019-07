BCA College: «Στρατηγική συνεργασία, στη Ναυτιλιακή εκπαίδευση»

Παράλληλα, οι αξιωματικοί που φοιτούν στο COSMOS θα έχουν προνομιακά δίδακτρα στο Μasters degree in Shipping του BCA, ενώ το BCA θα προωθεί το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Officer in charge of navigational watch» (αφορά εκπαίδευση πλοιάρχων) της COSMOS που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Το BCA College ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια και αποτέλεσε τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό πάνω στις επιχειρησιακές σπουδές. Εκφράζοντας μία νέα αντίληψη για την εποχή του, ήταν αυτό που προσέφερε πρώτο στην Ελλάδα προγράμματα σπουδών σχετικά με το μάρκετινγκ, τα ναυτιλιακά και τη διαφήμιση. Από την αρχή της λειτουργίας του, καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας στα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Το BCA συμβαδίζει όλα αυτά τα χρόνια με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο που ανώτατα πανεπιστήμια της Αγγλίας αναγνωρίζουν το BCA ως τμήμα τους στην Ελλάδα, προσφέροντας στους αποφοίτους του τη δυνατότητα μίας ξεχωριστής σταδιοδρομίας.

Το BCA πλέον έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του και στους τομείς της μελέτης και της έρευνας.

Συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα, με συνεργάτες οργανισμούς και κρατικούς φορείς χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H Cosmos Nautical Training Centre, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία σεμιναρίων στην Ελλάδα στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης με 13 χρόνια λειτουργίας.

Με έδρα τον Πειραιά και 4 υποκαταστήματα στην Ελλάδα (Χίος, Κάλυμνος, Χανιά και Πάτρα), και εξειδικευμένους καθηγητές, ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις της διεθνούς ναυτιλίας στο κομμάτι της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και διεξάγει μαθήματα με τη χρήση προσομοιωτών καθώς και πρακτική εκπαίδευση όπου χρειάζεται.

Επιπλέον από το 2013 διεξάγει τους απαιτούμενους κύκλους σπουδών για την απόκτηση Κυπριακών προαγωγικών διπλωμάτων, Πλοιάρχων και Μηχανικών όλων των τάξεων σε Ελλάδα και Κύπρο.