Κικίλιας για Αντικύθηρα: Ολοκληρώθηκε η επισκευή του κρηπιδώματος του Λιμένα Ποταμού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του κρηπιδώματος στο Λιμάνι Ποταμού Αντικυθήρων, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες χωρίς ουσιαστική συντήρηση.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, η χρηματοδότηση του έργου είχε προηγουμένως διασφαλιστεί και είχε εγκριθεί το σχετικό αίτημα του Δήμου, προκειμένου το λιμάνι να επανέλθει σε πλήρη λειτουργικότητα για την εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας και των μεταφορών, αλλά και της καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού.

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι η επέκταση του λιμένα Αντικυθήρων ήδη έχει ενταχθεί στις στρατηγικές λιμενικές επενδύσεις του υπουργείου, με τις μελέτες ωρίμανσης να εκτελούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται στις αρχές του 2026.

«Η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές "απόστασης", αλλά με στοχευμένες υποδομές, συνέχεια και αναπτυξιακό σχέδιο σε κάθε μικρό ή μεγάλο λιμάνι. Συνεχίζουμε με έργα που στηρίζουν τους νησιώτες μας στην πράξη», επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ο κ. Κικίλιας.