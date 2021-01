Μείωση ενοικίου: Για ποιους ισχύει το «κούρεμα» 80% - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Ενοίκια: Για ποιους ισχύει το «κούρεμα» 80% και για ποιους το 40% - Νέο σύστημα από 01/01/2021.

Το καθεστώς της μείωσης ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους θα συνεχιστεί και για το 2021. Συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών θα πληρώσουν για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το 20% του ενοικίου που αρχικά είχαν συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.





Αυτό το «κούρεμα» στα ενοίκια θα ισχύει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και αφορά τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές μετά τις 16 Δεκεμβρίου από τους εξής κλάδους:





Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του 80%

Δικαίωμα στο «γενναίο» κούρεμα έχουν και τα εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν με τη μέθοδο της παράδοσης εκτός (click away), αλλά και η εστίαση ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away & delivery). Επιπλέον η μείωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, όπως εκείνες στον κλάδο πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια.

Δικαίωμα σε «κουρεμένο» κατά 80% ενοίκιο έχουν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Βάσει των όσων προβλέπει η σχετική απόφαση, εκτός της μείωσης κατά 80% του ενοικίου, μένουν τα κομμωτήρια και τα κουρεία που άνοιξαν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου, τα βιβλιοπωλεία, αλλά και τα κέντρα περιποίησης νυχιών.

Οι ιδιοκτήτες με τη σειρά τους μια «γενναία» αποζημίωση για τη «χασούρα» τους από το κράτος. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα λάβουν μειωμένα ενοίκια από το νέο έτος θα αποζημιώνονται για το 60% του αρχικού μισθώματος, δηλαδή όχι επί των απωλειών.

Παράδειγμα:

Αρχικό ενοίκιο: 1.000 ευρώ. Με τη μείωση 80% η επιχείρηση καταβάλλει 200 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης θα λάβει πίσω 600 ευρώ. Έτσι, Η απώλεια για τον ιδιοκτήτη θα είναι 200 ευρώ

Εργαζόμενοι και πληττόμενοι

Οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε αναστολή τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο, δεν θα έχουν την ίδια γενναία μείωση στα ενοίκιά τους.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους πληττόμενων επιχειρήσεων που είναι σε αναστολή, τον Ιανουάριο θα έχουν μείωση ενοικίου κατά 40% στην κύρια κατοικία τους ή στη φοιτητική στέγη του παιδιού τους.

Βασική προϋπόθεση για το «κούρεμα» ενοικίου φοιτητικής στέγης είναι ένας από τους δυο γονείς να είναι σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δεν ήταν κλειστοί στις 16 Δεκεμβρίου, έχουν όμως υποστεί συρρίκνωση του τζίρου τους.

Μένει να αποσαφηνιστεί αν τον Ιανουάριο οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητο σε εργαζόμενο που είναι σε αναστολή θα έχουν αποζημίωση 50% επί του αρχικού μισθώματος ή επί της απώλειας .

