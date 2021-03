Το «fortune cookie» της Fosun, η ομάδα Δουζόγλου και το disclaimer της Κεφαλαιαγοράς

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

H Fosun και το fortune cookie

Ο κινεζικός κολοσσός της Fosun έχει την τελευταία τριετία απασχολήσει τα ελληνικά ΜΜΕ μέσα από δύο υποθέσεις που δεν είχαν θετική έκβαση. Η πρώτη αφορά στην υπόθεση της Folli – Follie, όπου η Fosun κατέγραψε λογιστική ζημία 141 εκατ. ευρώ από το 16,37% που κατείχε στην εταιρεία. Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην ατελέσφορη εμπλοκή του κινεζικού ομίλου στην διεκδίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου στην πρώτη διαδικασία ήλθε δεύτερη πίσω από την Calamos και στη δεύτερη «εγκατέλειψε» λόγω κορωνοϊού. Η στήλη πληροφορείται πως στα «χαρτιά» έμεινε προ ημερών και τρίτο deal της κινεζικής επενδυτικής εταιρείας που θα είχε ελληνικό χρώμα, καθώς αφορούσε σε εμπορικά ακίνητα που διαθέτει ελληνικής διαχείρισης fund σε Πολωνία και Τσεχία. Οι partners του fund ξεκίνησαν εμφύλιο με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε γνώση της Fosun – και άλλων- πληροφορίες καθόλου κολακευτικές. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή τη φορά η Fosun βρήκε «fortune cookie».

Η ομάδα Δουζόγλου

Μεταξύ Ελληνικού, Θρακομακεδόνων, Ψυχικού, Εκάλης και Λευκωσίας λαμβάνονται αυτή την περίοδο οι αποφάσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Θόδωρου Δουζόγλου στην Ελλάδα. Στις περιοχές αυτές, βλέπετε, διαμένουν οι βασικοί διαχειριστές των εταιρειών και οι στενοί συνεργάτες του ομογενή εκ Βενεζουέλας, Θόδωρου Δουζόγλου, ο οποίος την τελευταία εξαετία έχει επενδύσει σχεδόν 100 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την απόκτηση περίπου 70 ακινήτων, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας άνω των 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πολλά μένουν αναξιοποίητα. Στη στενή ομάδα των συνεργατών του κ. Δουζόγλου περιλαμβάνονται οι Χρήστος Στεφανίτσης, Κατερίνα Οικονόμου, Γιώργος Τρεπεκλής, Διονύσης Γάσπαρης και Ευστάθιος Σταθόπουλος. Εξ αυτών, στις συναλλαγές του ομογενή επιχειρηματία και της αδερφής του Μαριλένας Δουζόγλου με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εμπλέκονται ενεργά μόνον οι κ.κ. Στεφανίτσης και Τρεπεκλής. Η κ. Οικονόμου «τρέχει» την μονάδα των AGIOS LAZAROS BLUE VILLAS που διαθέτει ο κ. Δουζόγλου στη Μύκονο και έχει επωμιστεί και το project της MYCONOS ELIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ανάπτυξη περίπου 140 πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών σε ακίνητο στην Ελιά της Μυκόνου. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν έχει πάρει ακόμη το δρόμο του. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της MYCONOS ELIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δημοσιεύθηκαν προ ημερών, η εταιρεία εμφανίζει μηδενική δραστηριότητα και το μόνο άξιο αναφοράς είναι ότι πλήρωσε το 2019 φόρους 4.246 ευρώ. Φταίει ο κορωνοϊός; Πιθανότατα. Αλλά ενδεχομένως να μην είναι άμεσα διαθέσιμα από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα 40 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για το έργο. Πάντως, ο Θόδωρος και η Μαριλένα Δουζόγλου έχουν δείξει πως δεν έχουν άμεση ανάγκη το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Άλλωστε, σχεδόν κάθε φορά που προχωρούσαν σε επενδύσεις στην Ελλάδα κατέθεταν χρήματα από λογαριασμούς που διέθεταν στο εξωτερικό, είτε από τις ΗΠΑ και τις τράπεζες, UBS AG STAMFORD BRANCH και UBS Financial Services LTD, είτε από την Ελβετία και την Julius Baer Group. Πλέον, δεδομένου ότι ο όμιλος εταιρειών της οικογένειας Δουζόγλου, η SCD GROUP LTD, εδρεύει στην Κύπρο δεν αποκλείεται τα κεφάλαια για επενδύσεις στην Ελλάδα να έρθουν από εκεί. Οψόμεθα …

Τα ψώνια των funds

H εκτίναξη του τζίρου των σούπερ μάρκετ -λόγω κορωνοϊού- φέρνει ανακατατάξεις στον κλάδο και, όπως πληροφορείται η στήλη, έχει ανοίξει την όρεξη των funds για... ψώνια. Και μάλιστα από το πάνω ράφι, μια και το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια εκ των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου, η οποία είδε τα έσοδά της να πολλαπλασιάζονται τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, όπως μαθαίνει η στήλη, το ενδεχόμενο deal καλοβλέπουν και οι τράπεζες, καθώς πολύ θα εκτιμούσαν να πάρουν άμεσα τα λεφτά που έχουν δανείσει. Βέβαια, για να γίνει ο γάμος πρέπει να συμφωνούν και οι δύο και μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό δεν είναι βέβαιο. Αλλά στο (όχι και τόσο μακρινό) μέλλον, πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Το disclaimer της Κεφαλαιαγοράς

Χρηματιστηριακή εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτή παρανόμως, καθώς δεν έχει αδειοδοτηθεί για αυτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η χρηματιστηριακή μετά από λίγο καιρό βάζει «λουκέτο». Ο επενδυτής ψάχνει τρόπο να αποζημιωθεί. Ποιος είναι υπεύθυνος να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι; Η λογική λέει πως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έπρεπε εξ αρχής να έχει εντοπίσει τις παράνομες πρακτικές της χρηματιστηριακής και να έχει προειδοποιήσει το επενδυτικό κοινό. Κάποιοι όμως στο Τμήμα Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν αντίθετη άποψη. Και κοινοποίησαν στο υπουργείο Οικονομικών πρόταση που – άκουσον, άκουσον- οδηγεί στην αποζημίωση των εν λόγω επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Δηλαδή, οι υπηρεσίες της Κεφαλαιαγοράς προτείνουν το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο να αποζημιώνει «δια πάσα νοσον…» , ακόμη και σε περιπτώσεις που χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν παρανόμως παράσχει υπηρεσίες σε πελάτες τους (σε γνώση ή μη των πελατών) ή έχουν συνομολογήσει συμβάσεις με πελάτες πέραν από τις συνήθεις πρακτικές (π.χ. τοκογλυφία). Αυτή η πρόταση ερμηνεύθηκε από το υπουργείο Οικονομικών ως κίνηση «αποποίησης ευθυνών» (disclaimer) εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όπως πληροφορούμαστε κάποιοι στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου έχουν στραβώσει με τη Διεύθυνση Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, που φέρεται να συνέταξε την πρόταση. Δεν έχουν άδικο…

Η Folli και ο DK

Η προγραμματισμένη για μεθαύριο Τετάρτη έκτακτη Γενική Συνέλευση της Folli Follie θα έχει δύο πιθανές εκβάσεις: είτε θα διεξαχθεί, είτε θα αναβληθεί. Εάν διεξαχθεί, θα έχουμε μια σίγουρη τοποθέτηση. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα καταψηφίσει τη συμφωνία εξυγίανσης. Πάντως οι γνωρίζοντες τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Folli Follie βλέπουν πως θα πάμε σε αναβολή 15 ημερών, καθώς ο «DK» (Δημήτρης Κουτσολιούτσος) θα θελήσει να τορπιλίσει τη διαδικασία και να κερδίσει χρόνο. Γιατί ο μεγαλομέτοχος της Folli Follie δεν θέλει να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης; Βάσει του σχεδίου εξυγίανσης θα δημιουργηθούν δύο νέες εταιρείες, η OpsCo και AssetCo, στις οποίες θα μεταβιβαστεί η εμπορική δραστηριότητα των Folli Follie και Links of London και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η OpsCo θα είναι θυγατρική της AssetCo κατά 90% και ο έλεγχός της θα ανήκει στους ομολογιούχους. Και οι δύο εταιρείες θα εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.