«Petal to the metal» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι μέτοχοι της ΕΛΒΟ και ο εφοπλιστής του σκραπ και των Πεταλιών

«Γκαζώνει» η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Με το «πόδι στο γκάζι» κινούνται οι εξελίξεις στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολόγου των 50 εκατ. ευρώ της ΑΚΤΩΡ, σειρά έχει πάρει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Όπως πληροφορείται η στήλη, το ενημερωτικό δελτίο βρίσκεται ήδη στα χέρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να οριστούν οι τελικές ημερομηνίες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η αύξηση θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, φέρνοντας ξανά την ηρεμία στην εταιρεία. Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διοικητικές αλλαγές, με τον Χρήστο Μπουλούτα να αναλαμβάνει τη θέση του CEO της εταιρείας, ενώ ο Άρης Ξενόφως θα παραμείνει ως αντιπρόεδρος. Έτσι το «πολεμικό» Διοικητικό Συμβούλιο μεταλλάσσεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Όλα αυτά μέχρι και τη Γενική Συνέλευση, όταν και θα έχουμε διεύρυνση της Διοίκησης, ώστε να καλύπτει και τις απαιτήσεις το νέου νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά πηγές της εταιρείας, «η πόρτα είναι ανοικτή και για την πλευρά των Μπάκου - Καϋμενάκη», αρκεί να αποδεχθούν το ρόλο τους ως θεσμικοί επενδυτές και να σταματήσουν να βάζουν εμπόδια στην εταιρεία.

Οι Ισραηλινοί της ΕΛΒΟ

Ο Τζον λε Καρέ είχε γράψει το περιβόητο πως «η επιβίωση είναι μια απεριόριστη ικανότητα για καχυποψία». Το συγκεκριμένο ευφυολόγημα φαίνεται πως το ενστερνίζονται και οι νέοι ιδιοκτήτες της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, οι ισραηλινές εταιρείας PLASAN SASA Ltd και NASKA Industries–SK Group Ltd. Γιατί το λέμε αυτό; Προ ημερών καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΟ με την οποία προσδιορίσθηκε, αφενός ο γενικός καθορισμός δικαιωμάτων υπογραφής για τη διενέργεια συναλλαγών, αφετέρου προβλέφθηκε ο ορισμός του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και τα καθήκοντά του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΟ αποφάσισε ομόφωνα ότι προκειμένου για την πάσης φύσεως διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, θα απαιτείται η υπογραφή δύο μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από την πλευρά της PLASAN SASA Ltd και ο δεύτερος από την πλευρά της SK Group Ltd. Πολύ απλά, αποφασίσθηκε πως καμία συναλλαγή με τρίτους δεν θα γίνεται εάν δεν έχουν γνώση και οι δύο μεγάλοι μέτοχοι που έκαστος διαθέτει το 47,6% της ΕΛΒΟ. Ανελαστικός τρόπος διοίκησης ; Σίγουρα. Αλλά δείχνει πως οι Ισραηλινοί κινούνται στη λογική «οι καλοί λογαριασμοί , κάνουν τους καλούς φίλους». Συνεκτικό ρόλο σε αυτό το διοικητικό σχήμα αναλαμβάνει ο Αριστείδης - Ανάργυρος Γλύνης, στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΕΛΒΟ, με αρμοδιότητα την επιχειρηματική ανάπτυξη, τις πωλήσεις, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο κ. Γλύνης είναι και μέτοχος της ΕΛΒΟ με ποσοστό 4,8%.

Από το σκραπ στους Πεταλιούς

Η ναυτιλιακή εταιρεία European Navigation του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση, προχώρησε προσφάτως σε πωλήσεις τεσσάρων πλοίων προς διάλυση, εκμεταλλευόμενη τις υψηλές τιμές στην αγορά του σκραπ, που φτάνουν σήμερα έως τα 525 δολάρια ανά τόνο εκτοπίσματος άφορτου πλοίου. Η κίνηση αυτή απέσπασε θετικά σχόλια, καθώς η αγορά του σκραπ γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθιση από το 2010. Ο Σπύρος Καρνέσης έχει μια διαδρομή άνω των πέντε δεκαετιών στη ναυτιλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων, είναι εκ των βασικών μετόχων της Ελινόιλ, στο ΔΣ της οποίας μετέχει και η κόρη του η Ανζελίκ Καρνέση, ενώ είναι και κάτοχος του 50% της Κτήμα Πεταλιοί ΑΕ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ομώνυμο νησιωτικό σύμπλεγμα των δέκα πανέμορφων νησιών απέναντι από το Μαρμάρι της Εύβοιας στο Δήμο Καρύστου. Και η αξία αυτών των ακινήτων είναι πραγματικά μεγάλη. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς real estate που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις νησιών, μόνον το Χερσονήσι, που είναι το μεγαλύτερο νησί των Πεταλιών και στο οποίο έχουν κτιστεί οι βίλες της οικογενείας Καρνέση και της οικογενείας Εμπειρίκου τιμολογείται σήμερα πάνω από 25 εκατ. ευρώ.

Οι πραιτωριανοί της Ανάκαμψης

Σε αναζήτηση 26 «πραιτωριανών» που θα στελεχώσουν την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης. Ο κ. Σκυλακάκης υπέγραψε χθες πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση έως 26 υπαλλήλων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται έως τις 30 Μαΐου και αξιολόγησή τους θα γίνει από το Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Νίκο Ματζούφα. Όσοι τελικά λάβουν την τριετή απόσπαση θα εμπλακούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων, θα παρέχουν κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται στον υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν, θα συντάσσουν εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διευκολύνουν την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων και θα εισηγούνται αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Ο Γιάννης και ο ΑΔΜΗΕ

Συνήθως όταν οι CEO’s βρίσκονται με μετοχές των εταιρειών τους, αυτό προκύπτει είτε μέσω stock options, είτε από κάποιο άλλο πακέτο αμοιβών. Στις (λίγες) περιπτώσεις που βάζουν οι ίδιοι το χέρι στην τσέπη, σημαίνει ότι κάτι βλέπουν, καθώς άλλο να μιλάς εκ του ασφαλούς και άλλο να έχεις πληρώσει από το υστέρημά σου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Γιάννης Καράμπελας, πρώην βουλευτής Βοιωτίας της ΝΔ, πιστεύει ότι η εταιρεία… έχει ρεύμα. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αγόρασε 5.000 μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμέτοχων αξίας 13.250 ευρώ. Και, επειδή πλήρωσε με δικά του χρήματα δεν είναι περίπτωση «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει», αλλά αντίθετα δείχνει την προσωπική́ του δέσμευση, αλλά́ και την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και τις προοπτικές της.

