Τα «stress test» της doValue, η Ellinair και το πανάκριβο hedging

Στο 2% το hedging

Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται πλέον οι επιχειρήσεις που δεν μερίμνησαν να κλειδώσουν έγκαιρα το κόστος χρήματος για τα δάνειά τους. Από τη μία έρχονται αυξήσεις επιτοκίων που θα είναι πολλές και βίαιες. Από την άλλη, όποιος άργησε θα πληρώσει «χρυσάφι», καθώς το κόστος του hedging αγγίζει ακόμη και το 2%, καθιστώντας την προστασία σχεδόν απαγορευτική. Δύσκολες εποχές για δανειολήπτες, αλλά και για τις ίδιες τις τράπεζες που βλέπουν ότι τα business plans δυσκολεύουν και τα πιστωτικά όρια στενεύουν.

Η βοήθεια στην Ellinair

Η αεροπορική εταιρεία Ellinair, την οποία ίδρυσε ο ομογενής από τη Ρωσία Μπόρις Μουζενίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την άνοιξη του 2021, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η εταιρεία έχει αναστείλει τη λειτουργεία της ήδη από πέρυσι, ωστόσο το Ελληνικό Δημόσιο, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθεί να της χορηγεί οικονομική στήριξη. Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, ποσού έως 9,2 εκατ. ευρώ, στην Ellinair, για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη κατά την πανδημία. Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει τα εξής: «Δεδομένου ότι οι αερομεταφορές είναι στρατηγικός τομέας για την οικονομία της χώρας μας, καθώς επηρεάζουν το σύνολο του τουριστικού κλάδου (άμεσα και έμμεσα) η ενίσχυση στην Ellinair, όπως προτείνεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, έχει σημαντικές προεκτάσεις, οικονομικές και κοινωνικές, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του πληθυσμού της χώρας μας, τους εργαζόμενους στον κλάδο των αερομεταφορών, τους εργαζόμενους στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, αλλά και όλους τους πολίτες που κάνουν χρήση των σχετικών υπηρεσιών της εταιρείας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκονται η διασφάλιση της επανέναρξης του πτητικού έργου της ωφελούμενης εταιρείας, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η διατήρηση της προοπτικής της καίριας και άμεσης συνεισφοράς αυτής σε δημόσια έσοδα, υποδομές και θέσεις εργασίας και ο περιορισμός των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών». Το μεγάλο ερώτημα είναι τί θα γίνει με τα χρήματα αυτά, αλλά και με τα κεφάλαια που ήδη έχουν δοθεί στην Ellinair, στην περίπτωση που δεν υπάρξει επανέναρξη του πτητικού έργου της. Και αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, δεδομένου ότι σχεδόν το 80% των επιβατών που μεταφέρει η εταιρεία είναι Ρώσοι επιβάτες!

Τα «stress test» της doValue

Μπορεί οι συνθήκες στην αγορά να επιδεινώνονται, αλλά υπάρχουν εταιρείες όπως η doValue Greece που έχουν ήδη τρέξει «stress test» για να μετρήσουν την απομείωση της υπεραξίας τους και την αξία των ενεργών συμβάσεων τους. Για τον έλεγχο της υπεραξίας της εταιρείας, η Διοίκηση της doValue προχώρησε σε εκτίμηση της αξίας χρήσης ( value in use) βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας για την περίοδο 2022 – 2024. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε αντιπροσώπευε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων της εταιρείας. Από την διενέργεια της άσκησης αυτής δεν προέκυψε κάποια απομείωση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 5% μετά τη λήξη της περιόδου του επιχειρηματικού πλάνου και αύξησης του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 3,5%. Ούτε από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε απομείωση. Αναφορικά με την αξία των ενεργών συμβάσεων διαχείρισης δανειακών χαρτοφυλακίων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης για το σύνολο των συμβάσεων και αναγνωρίστηκε ζημία απομείωσης 790 χιλιάδων ευρώ για δύο συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες λήγουν μέσα στο 2022. Η άσκηση απομείωσης βασίστηκε στην αξία χρήσης της κάθε σύμβασης διαχείρισης όπως προσδιορίστηκε βάσει των εκτιμήσεων για τις καθαρές ταμειακές ροές που απορρέουν από την κάθε σύμβαση προεξοφλημένες με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων της doValue Greece. Οπότε τα νέα είναι κάτι παραπάνω από καλά.

Η Intrum Hellas REO Solutions

Η Intrum Hellas REO Solutions AE ιδρύθηκε το 2019 ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών real estate. Μέχρι πρόσφατα αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας ήταν να προσφέρει υπηρεσίες real estate σε όλους τους τύπους ακινήτων (οικιστικά ακίνητα, γραφεία, ξενοδοχεία, κ.α.). Προ ημερών, η εταιρεία που τρέχει ο επικεφαλής της Intrum Γιώργος Γεωργακόπουλος επέκτεινε το σκοπό της. Έτσι, πλέον προσφέρει υπηρεσίες και συμβουλές στρατηγικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης. Στο νέο σκοπό της Intrum Hellas REO Solutions AE περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διενέργεια ερευνών, ελέγχων και αξιολογήσεων, η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και αναλύσεων, η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των εντολέων της εταιρείας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ο συντονισμός και η εποπτεία των παρεχομένων από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, κ.α..

Το Κτήμα Βιβλία Χώρα

Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται ήδη η νέα μονάδα της Οινοποιίας Β. Τσακτσαρλής - Ε. Γεροβασιλειου ΑΕ, η οποία παράγει και εμφιαλώνει τα γνωστά κρασιά του Κτήματος Βιβλία Χώρα. Το Κτήμα Βιβλία Χώρα βρίσκεται στις πλαγιές του Παγγαίου Όρους, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Οι δημιουργοί του, οι οινολόγοι Βαγγέλης Γεροβασιλείου και Βασίλης Τσακτσαρλής, εγκατέστησαν εκεί το 1998 έναν αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας που σήμερα καταλαμβάνει έκταση 650 στρεμμάτων. Το σύγχρονο οινοποιείο, που περιβάλλεται από τον ιδιόκτητο αμπελώνα και στο οποίο παράγονται όλα τα κρασιά του κτήματος, αύξησε προσφάτως την παραγωγική του δυναμικότητα με την προμήθεια νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε σε 2,86 εκατ. ευρώ. Η Οινοποιία Β. Τσακτσαρλής - Ε. Γεροβασιλειου ΑΕ ενέταξε την επένδυση στον αναπτυξιακό νόμο και εξασφάλισε ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ύψους 1,28 εκατ. ευρώ. Η νέα μονάδα αναμένεται να αυξήσει αισθητά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, ο οποίος κυμαίνεται στα 9 εκατ. ευρώ ετησίως με τα 7 εκατ. ευρώ περίπου να αφορούν πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

