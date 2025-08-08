Mega Brokers – Unilink: Μια νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα

Μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά ανακοινώθηκε σήμερα, με τον Όμιλο Unilink – μέλος της διεθνούς fintech ηγέτιδας Acrisure – να αποκτά τη Mega Brokers, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή εντάσσει τη χώρα μας στον χάρτη δραστηριοτήτων του Ομίλου, που ήδη πρωταγωνιστεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Mega Brokers, με πολυετή εμπειρία στη λιανική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ακεραιότητα, την εμπιστοσύνη και την καινοτομία. Από την πλευρά της, η Unilink εξυπηρετεί περισσότερους από 10,3 εκατομμύρια πελάτες, συνεργάζεται με 16.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και δραστηριοποιείται πλέον σε δέκα χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Συνεχίζουν στη διοίκηση οι Χατζηθεοδοσίου

Η συμφωνία προβλέπει ότι η οικογένεια Χατζηθεοδοσίου παραμένει στο τιμόνι της Mega Brokers. Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου διατηρεί τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ αναλαμβάνει και τον περιφερειακό ρόλο του Chief Growth Officer της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου συνεχίζει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις δηλώσεις του, ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικό ορόσημο» για την εταιρεία και τόνισε ότι η συνεργασία με την Acrisure και την Unilink δίνει στη Mega Brokers τη δυνατότητα να «κάνει ένα τολμηρό βήμα στη διεθνή σκηνή, παραμένοντας πιστή στις αξίες της: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό και συνεχή ανάπτυξη».

Ο ίδιος σημείωσε:

«Αυτή η συνεργασία ξεκλειδώνει εξαιρετικές δυνατότητες για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας στην Ελλάδα. Είμαι περήφανος που ηγούμαι αυτής της μεταμόρφωσης και γεμάτος ενέργεια για το μέλλον. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μας σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μια νέα εποχή μόλις ξεκίνησε!»

Η νέα του θέση στον όμιλο Acrisure αναμένεται να του δώσει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Mega Brokers και το διεθνές δίκτυο της Acrisure.

Η διεθνής προοπτική

Από την πλευρά του, ο Igor Rusinowski, CEO του Ομίλου Unilink, υπογράμμισε ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και φιλοδοξίες και προανήγγειλε νέες δυνατότητες σε ασφαλίσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, αντασφάλιση, λύσεις MGA και πρόσβαση στην αγορά του Λονδίνου.

Με τη συμφωνία αυτή, η Mega Brokers εντάσσεται σε έναν παγκόσμιο ηγέτη που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή και ανθρώπινη υποστήριξη, δίνοντάς της πρόσβαση σε διεθνή εργαλεία, τεχνογνωσία και κεφάλαια.

Όπως δήλωσε ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, «από ένα μικρό γραφείο έως την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και τώρα την ένταξη σε μια παγκόσμια δύναμη – όλα είναι αποτέλεσμα αδιάκοπου πάθους, ενότητας και πίστης».

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με διεθνείς προοπτικές και ενισχυμένη παρουσία στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.