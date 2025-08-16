Με το βλέμμα στραμμένο στην… Αλάσκα η Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Με το βλέμμα στραμμένο στην… Αλάσκα η Wall Street
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (15/8), η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Το βλέμμα των επενδυτών αλλά και της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στο τετ-α-τετ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 34,86 μονάδων (+0,08%), στις 44.946,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 87,69 μονάδων (–0,40%), στις 21.622,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,74 μονάδων (–0,29%), στις 6.449,80 μονάδες.

