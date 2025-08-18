Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα έως τις 22 Αυγούστου

Πάνω από 53 εκατ. ευρώ σε 67.677 δικαιούχους

Συνολικά 53.688.748,03 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.677 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τι καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στις εξής πληρωμές:

Στις 20 Αυγούστου θα δοθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, που περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων, καθώς και έξοδα κηδείας.

Από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Τι καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.

165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

