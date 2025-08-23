Αναδρομικά: Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ τη Δευτέρα - Αναλυτικοί πίνακες

Αναδρομικά ποσά από μειώσεις των κρατήσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις που ενδεικτικά φτάνουν ως και τα 2.620 ευρώ πληρώνονται τη Δευτέρα από τον ΕΦΚΑ σε 47.055 απόστρατους του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

Πρόκειται για αναδρομικές αυξήσεις 27 μηνών που προήλθαν από την επιστροφή κρατήσεων του νόμου 4093/2012, που επιβάλλονταν στις κύριες συντάξεις και τα μερίσματα των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων με άθροισμα πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Η μείωση του νόμου 4093/2012 καταργήθηκε από τον Απρίλιο του 2023 για τα στρατιωτικά μερίσματα και εφαρμόστηκε αναδρομικά από 1/1/2021.

Από την κατάργηση της κράτησης στα μερίσματα αναπροσαρμόστηκαν προς τα κάτω και οι κρατήσεις στις κύριες συντάξεις, καθώς τα μερίσματα έπαψαν να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό ποσό άνω των 1.000 ευρώ και για πολλούς συνταξιούχους η μείωση είτε μηδενίστηκε είτε μειώθηκε, ενώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του ΕΦΚΑ, υπήρξαν και περιπτώσεις που η κράτηση έμεινε ίδια και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν αυξήσεις ούτε αναδρομικά.

Ο έλεγχος αφορούσε 71.792 συντάξεις αποστράτων. Από τον έλεγχο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, προέκυψαν τα εξής:

*Σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η διαδικασία εκκαθάρισης έδειξε ότι δικαιούνται αναδρομικά 27 μηνών (από 1/1/2021 έως 31/3/2023), καθώς οι κύριες συντάξεις τους αυξήθηκαν λόγω μείωσης της κράτησης του νόμου 4093, αφότου η εν λόγω κράτηση καταργήθηκε από τα μερίσματά τους.

*Σε 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων πληρώθηκαν ήδη αναδρομικά για το ίδιο διάστημα (27 μήνες), αλλά θα γίνει επανέλεγχος, για να διαπιστωθεί αν εισέπραξαν τα σωστά ποσά.

*Σε 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό και δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών, καθώς η κράτηση του νόμου 4093 δεν άλλαξε επειδή η σύνταξη εξακολούθησε να υπάγεται στην ίδια κλίμακα που ήταν όταν η κράτηση υπολογιζόταν και στο μέρισμα.

Ο «Ε.Τ.» είχε αποκαλύψει, από τις 19 Ιουλίου, με πρωτοσέλιδο αποκλειστικό ρεπορτάζ, τις πληρωμές αναδρομικών 27 μηνών σε περίπου 50.000 αποστράτους εντός του Αυγούστου και το δημοσίευμα όπως και ο χρόνος των πληρωμών επιβεβαιώνονται πλήρως με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Τα αναδρομικά για τους απόστρατους από τον επανυπολογισμό των κρατήσεων του νόμου 4093 είναι ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», τα αναδρομικά διαμορφώνονται –ενδεικτικά- ως εξής:

1.Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ, και άθροισμα 2.528 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 15% και έχανε 291 ευρώ στην κύρια σύνταξη. Χωρίς το μέρισμα η μείωση του νόμου 4093 πέφτει στο 10% και η μείωση γίνεται 194 ευρώ γιατί επιβάλλεται μόνον στην κύρια σύνταξη. Από την αλλαγή αυτή ο απόστρατος κέρδισε αύξηση 97 ευρώ στη σύνταξη, με αναδρομικά 2.619 ευρώ.

2.Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.490 ευρώ, και άθροισμα 1.888 ευρώ μαζί με το μέρισμα, είχε μείωση 10% και έχανε 149 ευρώ. Χωρίς το μέρισμα η μείωση πέφτει στο 5% και έχει αύξηση 74,5 ευρώ, με αναδρομικά 2.025 ευρώ.

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά των αποστράτων από τη μείωση κρατήσεων του νόμου 4093

Κύρια σύνταξη Μέρισμα Κρατήσεις ν. 4093 στην κύρια σύνταξη Διαφορά κρατήσεων-αύξηση σύνταξης Αναδρομικά αύξησης (1/1/2021-31/3/2023) Αρχικό ποσό Νέο ποσό 950 € 170 € 48 € 0 € 48 € 1.296 € 1.310 € 322 € 131 € 66 € 66 € 1.782 € 1.490 € 398 € 149 € 75 € 75 € 2.025 € 1.580 € 436 € 237 € 158 € 79 € 2.133 € 1.670 € 474 € 251 € 167 € 84 € 2.268 € 1.760 € 512 € 264 € 176 € 88 € 2.376 € 1.940 € 588 € 291 € 194 € 97 € 2.619 €

*Ποσά συντάξεων προ φόρου.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»