Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους

Αμαλία Κάτζου

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., δήλωσε:

«Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή.»

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κύριος Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επεσήμανε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ την ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με κατεβασμένο κεφάλι έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δολοφόνος - «Δεν ήξερα τι έκανα»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Διεθνής καταδίκη κατά Ισραήλ για το «διπλό χτύπημα» σε νοσοκομείο - «Απαράδεκτη ενέργεια», δήλωσε ο Μακρόν

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Επί ΣΥΡΙΖΑ το σκληρό έγκλημα βγήκε έξω - Δεν μπορεί να έλειψε η πολιτική στον Τσίπρα»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στη Σιγκαπούρη: «Εκτόξευση» των επιθέσεων πειρατών κατά πλοίων - Τετραπλασιάστηκαν τα περιστατικά

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με 13ωρο και προσλήψεις εξπρές - Οι αλλαγές που έρχονται

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 84χρονη έδωσε πάνω από 5.000 ευρώ για δήθεν πρόστιμο στην εφορία

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Μποϊκοτάζ» κατά Ισραήλ από τη Νορβηγία: Απόσυρση του κρατικού ταμείου επενδύσεων από Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησε ξανά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι

09:41TRAVEL

Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε η 95χρονη που αγνοούνταν 2 μέρες

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας «εκτοξεύει» τις τιμές των ψαριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει με 13ωρο και προσλήψεις εξπρές - Οι αλλαγές που έρχονται

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Εμάς δεν μας σκέφτηκες» - Τα ουρλιαχτά της κόρης στον πατέρα της - Στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

08:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του - Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά - Γρίφος η στάση του Κώστα Καραμανλή

09:41TRAVEL

Τέσσερις μαγευτικές παραλίες της Αττικής για τις τελευταίες βουτιές του Αυγούστου

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις και τετραήμερη εργασία

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πρόταση γάμου στα 3.000 μέτρα - Του είπε «Ναι» εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη Γη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

09:11WHAT THE FACT

Πραγματικός Aquaman κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό για 29 λεπτά και κατέρριψε ρεκόρ Γκίνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ