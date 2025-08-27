Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο σε λίγα δευτερόλεπτα, με χρέωση αντίστοιχη ενός απλού εμβάσματος.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος του παραδοσιακού τρόπου μεταφοράς χρημάτων όπως τον γνωρίζουμε, ενώ οι νέες χρεώσεις θα είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τα σημερινά μη άμεσα εμβάσματα.

Η δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να «ξεκλειδώσει» καθημερινά περίπου 220 δισ. ευρώ, τα οποία σήμερα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η πίστωση στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων μεταφορών πίστωσης σε ευρώ. Οι νέες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2024 και υποχρεώνουν όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της Ευρωζώνης να συμμορφωθούν: εντός εννέα μηνών (από 5 Δεκεμβρίου 2024) πρέπει να αποδέχονται άμεσες πληρωμές, και εντός 18 μηνών (από 5 Σεπτεμβρίου 2025) να τις αποστέλλουν.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με τη νέα νομοθεσία, οι άμεσες μεταφορές πίστωσης χρημάτων θα γίνονται:

Υποχρεωτικά για όλους: Όλοι οι πάροχοι πληρωμών στην ΕΕ, από εμπορικές έως κεντρικές τράπεζες, θα πρέπει να προσφέρουν άμεσες πληρωμές έως το φθινόπωρο του 2025. Με χαμηλή χρέωση: Το κόστος κάθε μεταφοράς θα εξισώνεται με αυτό του φθηνότερου εμβάσματος που προσφέρουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ένα άμεσο εμβασμα θα κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ, έναντι 4 ή 5 ευρώ που απαιτούνται σήμερα. Παράλληλα, τα διασυνοριακά εμβάσματα θα χρεώνονται όσο και τα εγχώρια. Ασφαλείς: Οι τράπεζες θα εισάγουν επιπλέον επαλήθευση, συγκρίνοντας ΙΒΑΝ και όνομα δικαιούχου, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος σφάλματος και να δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης διόρθωσης σε περίπτωση λάθους. Απρόσκοπτες: Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι τράπεζες για την αποφυγή απάτης ή για τη συμμόρφωση με κυρώσεις θα γίνουν ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Ο χρόνος απόρριψης ενός εμβάσματος θα μειωθεί από 20 σε 10 δευτερόλεπτα, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές θα φτάνουν στον παραλήπτη χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη ασφάλεια.

Με την εφαρμογή αυτών των αλλαγών, οι πολίτες της ΕΕ θα δουν τις τραπεζικές συναλλαγές τους να γίνονται πιο γρήγορες, φθηνές και ασφαλείς, ενώ η ρευστότητα στην αγορά θα αυξηθεί σημαντικά, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην καθημερινή οικονομική ζωή.