ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά ποιες καταβολές θα γίνουν

Newsbomb

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 78.618.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 103.582 δικαιούχους για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

- Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

- Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κρίνονται όλα αυτή την εβδομάδα για την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη - Το τρίτο πρόσωπο στο θρίλερ της Αμαλιάδας

08:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπρος - Ελλάδα, το Βόλος - Ολυμπιακός και όλη τη δράση

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

08:06TRAVEL

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ελλάδας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

07:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρίσιμο κενό ασφαλείας σε WhatsApp και Apple – Σε κίνδυνο τα μηνύματα εκατομμυρίων χρηστών

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσιγκτον: Επαφές αξιωματούχων Κίνας και ΗΠΑ για το εμπόριο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο Περιφέρειας - Τρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη από παράσυρση - Αγωνία για την 8χρονη εγγονή της

07:10LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της

07:00LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ