ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Τα μεσάνυκτα της Τρίτης αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων για το 2025.

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση την Τετάρτη 27.08.2025 από ώρα 08:00 έως ώρα 23:59.

Πώς υποβάλλεται ένσταση

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

