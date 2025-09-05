Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου
Κατά την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
