ΥΠΟΙΚ για ομιλία Τσίπρα: Το rebranding κατέληξε replay

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα, 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ

Με αιχμηρή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών απαντά στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι 11 χρόνια μετά το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» επανέρχεται με αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις, επιμένοντας στη λογική των νέων φόρων.

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα, 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που σαν αποτέλεσμα είχε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, κεφαλαιακούς ελέγχους και την επιβολή 30 νέων φόρων και εισφορών, να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

«Το μόνο συγκεκριμένο, που επιβεβαίωσε», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που τη βάφτισε “πατριωτική εισφορά”, χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη».

Αντίθετα, «η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εμπράκτως αποδείξει ότι η μείωση φόρων αποτελεί βασική πολιτική της επιλογή», σημειώνεται.

Το ΥΠΟΙΚ σχολιάζει επίσης την αναφορά του κ. Τσίπρα σε θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο και το παράδειγμα της Ισπανίας επισημαίνοντας ότι «προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές».

«Όσο για τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε, κατανοούμε ότι ψάχνει εναγωνίως ο κ. Τσίπρας να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, καθώς σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες δείχνουν το τέλμα που βρέθηκε η χώρα επί των ημερών του. Ενδεικτικά μόνο υπενθυμίζεται ότι οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης» υπογραμμίζει το ΥΠΟΙΚ.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Το rebranding κατέληξε replay».

