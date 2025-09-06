ΔΕΘ: Συμφωνία για ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Τον δρόμο για την ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα ανοίγει η υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας ύψους 17,5 εκ. ευρώ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Joltie

Newsbomb

ΔΕΘ: Συμφωνία για ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον δρόμο για την ταχύτερη ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκινούμενων οχημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανοίγει η υπογραφή χρηματοδοτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Joltie, μίας αμιγώς ελληνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Οι υπογραφές μπήκαν σήμερα, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης/συζήτησης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 89η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Εκ μέρους της ΕΤΕπ παρέστη ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος, Γιάννης Τσακίρης, και εκ μέρους της Joltie, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Πεχλιβάνογλου. Στην συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργίου, παρέστη και ο Αλέξης Κομνηνός, managing partner του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, μιας και το fund έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει επενδυτικά στο πρόγραμμα της Joltie.

«Η σημερινή επένδυση με την Joltie, αν και είναι μικρή για τα δεδομένα της τράπεζας, θεωρούμε ότι είναι εμβληματική, ειδικά για την Ελλάδα και το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, γιατί θα συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερων υποδομών φόρτισης και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε και περιμένουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα που σε σχέση με άλλα κράτη της Ε.Ε. είμαστε σχετικά χαμηλά», τόνισε ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Γιάννης Τσακίρης, με δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και την υπογραφή της σύμβασης.

Με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή του της χρηματοδοτικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ, ανοίγει μια νέα σελίδα για τη Joltie, αλλά και ανοίγει και νέους ορίζοντες για την ηλεκτροκίνηση συνολικά στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, είναι η επιβεβαίωση των προσπαθειών μας να προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις, με ελληνική παραγωγή, στην ελληνική οικονομία.

Εκ μέρους του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, ο managing partner Αλέξης Κομνηνός δήλωσε: «Είμαστε ένα fund που επενδύει αποκλειστικά στην πράσινη και την κυκλική οικονομία. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι μια επένδυση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Επενδύουμε σε μία εταιρία καθετοποιημένη και ελληνική, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη σύγκλιση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Joltie είναι η κατάλληλη εταιρεία για να το πετύχει αυτό, καθότι, όχι μόνο παράγει στην Ελλάδα, αλλά και εξειδικεύεται απολύτως σε αυτό το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να το κάνει πάρα πολύ σωστά και μελετημένα και με εις βάθος γνώση της αγοράς».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας και των δηλώσεων, ο κ.Τσακίρης ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΤΕπ που αφορούν στην πράσινη μετάβαση.

Γιάννης Τσακίρης

Ο κ.Τσακίρης είπε ότι «οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ ανέρχονται σε περίπου 100 δισ. ευρώ ετησίως, με το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών να πηγαίνει προς την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό προορισμό των χρηματοδοτήσεων της τράπεζας. Τα τελευταία χρόνια ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις προς την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε πιο έντονα, ειδικά στη Νότια Ευρώπη όπου οι η κλιματική αλλαγή φαίνεται πιο έντονα», είπε ο ομιλητής και πρόσθεσε: «Και αυτή η χρηματοδότηση προς τη Joltie, είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η χρηματοδότηση ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει τη Joltie να επεκτείνει το δίκτυο των φορτιστών σε πάνω από περίπου 2000 σημεία στην επόμενη τριετία. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και στην πράξη, κι αυτό είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της χρηματοδότησης». […] «Όσο περισσότεροι φορτιστές, τόσο λιγότερες περιοχές αποκλεισμένες από την ηλεκτροκίνηση».

Αναφερόμενος τους λόγους που η ΕΤΕΠ ενέκρινε να χρηματοδοτήσει την Joltie, ο κ. Τσακίρης είπε μεταξύ άλλων, ότι «ότι η Joltie επιλέχθηκε γιατί είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία, έχει μία κάθετη παραγωγή και είναι μία από τις εταιρείες, που πέρα από την πράσινη μετάβαση, βοηθάνε και τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.».


Αλέξης Κομνηνός

Στην ερώτηση τι ήταν στην περίπτωση της Joltie αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures Fund, ο κ. Κομνηνός είπε μεταξύ άλλων: «Ο μέσος όρος ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι πάνω από 45%, ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από το 20%. Άρα, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία σύγκλισης, η οποία, χωρίς καμιά αμφιβολία, αργά ή γρήγορα θα επιτευχθεί. Εμείς είμαστε ένα καινούργιο fund, εξειδικευμένο απολύτως στο να επενδύει αποκλειστικά στον τομέα της πράσινης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Κομνηνός επισήμανε και το γεγονός ότι «η Joltie είναι μια απολύτως καθετοποιημένη εταιρεία και μάλιστα ελληνική, κι αυτό της δίνει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, καθώς έχει τη δυνατότητα των γρήγορων αποφάσεων. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τους φορτιστές της γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να τους ξαναρυθμίσει ή να αλλάξει τη χρήση τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να προσθέσει υπηρεσίες σε αυτούς πολύ γρήγορα και ευέλικτα, πράγμα που ένας τοποθετητής παραγωγός που χρησιμοποιεί εισαγόμενα υλικά θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερους χρόνους για να το επιτύχει».



Γιώργος Πεχλιβάνογλου: Νέα σελίδα για την Joltie

«Για την Joltie ανοίγει τώρα μια νέα σελίδα. Η υποστήριξη, η αναγνώριση και η αξιολόγηση εκ μέρους της ΕΤΕπ, αποτελεί για εμάς μία πολύ σημαντική αναγνώριση. Είναι το επιστέγασμα πολλών κόπων. Θα φέρουμε ελληνική και ευρωπαϊκή τεχνολογία στην ηλεκτροκίνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, ενώ κοιτάμε και προς τα Βαλκάνια. Πιστεύω πως μπορούμε να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε αξιόπιστα υλικά. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να διαδοθεί σε όλα τα οικονομικά στρώματα», είπε με τη σειρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου.

Ερωτηθείς για την ανάγκη που παρατηρείται για την ολοένα και ταχύτερη φόρτιση των αυτοκινήτων, ο κ. Πεχλιβάνογλου είπε μεταξύ άλλων ότι «ο ιδανικός φορτιστής εξαρτάται κάθε φορά από το ποιο είναι το όχημα που θέλουμε να φορτίσουμε. Για αυτό εμείς αναλύουμε κάθε σημείο φόρτισης και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η ιδανική ταχύτητα φόρτισης για τη χρήση που θέλουμε. Βλέπετε, διαφορετική είναι η ανάγκη σε έναν σταθμό φόρτισης σε κάποιο εστιατόριο, όπου μπορεί να καθίσουμε μια ώρα, και διαφορετική όταν επισκεπτόμαστε ένα σταθμό ανεφοδιασμού στην εθνική οδό για 15 λεπτά».

Σχετικά με το κόστος της φόρτισης, ο κ.Πεχλιβάνογλου είπε: «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να προσφέρουμε οικονομική φόρτιση. Κι αυτό γιατί θέλουμε η ηλεκτροκίνηση να μπει σε όλα τα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας, πρέπει να είναι οικονομική».

Εκτός από τη συμβολή της ηλεκτροκίνησης στην πράσινη μετάβαση, ο κ. Πεχλιβάνογλου αναφέρθηκε και σε μία ακόμη διάσταση που μπορεί να έχει, κι αυτή αφορά στη σταθεροποίηση του φορτίου στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, «το ηλεκτρικό όχημα είναι ένας καταναλωτής και μπορεί να συνδράμει σε αυτό, φορτίζοντας τις μπαταρίες του το μεσημέρι όταν παρατηρείται υπερπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο συντονιστής Γιάννης Γεωργίου, είπε ότι η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα έχει πολλές διαστάσεις, ενισχύει το ρόλο της ΕΤΕπ στην ελληνική κοινωνία, ως ευρωπαϊκού μοχλού στήριξης της πράσινης μετάβασης. Αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Joltie σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανεβάζει την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη «πίστα». Επιπλέον, διευκολύνει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην πράσινη μετάβαση».

Πηγή: ΑΠΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πιτσιρικάς συνόδευσε τον Κριστιάνο στον αγωνιστικό χώρο και έκλαψε από συγκίνηση

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027»

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το δικό μας μοντέλο δεν είναι πάμε και κλαιγόμαστε στο Λογιστήριο του Κράτους, αλλά αμείβουμε τα στελέχη μας από δικές μας εξοικονομήσεις

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 65χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού – Βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, δίνει μάχη για τη ζωή

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη αντίδραση της Μπεσίκτας για τον Γιαζίτσι

19:16ΚΥΠΡΟΣ

Γύπες κατασπαράζουν πρόβατο στην Πάφο - Τρομακτικό βίντεο

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ήθελε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να δώσουν το «παρών» στη σύνοδο της G20

19:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκαλύψη «Φιλελεύθερου» για καλώδιο: Ποια σχέση είχε ο Γερμανός πρώην επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ;

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα 66 εκατομμύρια από ανολοκλήρωτες επενδύσεις την περίοδο 2005-2019

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Κλειστό το κέντρο

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Συμφωνία για ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Τι ισχύει με το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους διαδηλωτές για τις συγκεντρώσεις της ΔΕΘ – Απροσπέλαστο το κέντρο

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: «Πέρασε» με Βλάχοβιτς από τη Ρίγα η Σερβία

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στη ΔΕΘ: «Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές "αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει"»

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027»

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για 20χρονη στη Λάρισα: Την ανάγκαζαν να εκδίδεται και την απειλούσαν

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Κλειστό το κέντρο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το δικό μας μοντέλο δεν είναι πάμε και κλαιγόμαστε στο Λογιστήριο του Κράτους, αλλά αμείβουμε τα στελέχη μας από δικές μας εξοικονομήσεις

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ