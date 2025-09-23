Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (22/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 66,27 μονάδων (+0,14%), στις 46.381,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,50 μονάδων (+0,70%), στις 22.788,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 29,39 μονάδων (+0,44%), στις 6.693,75 μονάδες.

